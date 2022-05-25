韓國異端新天地偽營會 青年誤墮情緒創傷

韓國異端新天地耶穌教會新招數吸納信徒，辦營會提升自信兜售異教思想，脫教者現身說法。



情緒低落誤入營會墮異教



日本基督教媒體Christian Press引述一名墮入異端新天地教會的過來人故事。化名S先生在二手物品交易平台Jimoty (ジモティー) 揭示板看到一則廣告「給我講講心理學吧！」，處於人生絕望的S先生聯繫了發帖人，以為了解多些自己的心理可以活得更輕鬆。



在Zoom見面的是一位20多歲的年輕女子，自稱K，人看來很和善、似乎理解S先生所有的感受、擅長用愛的語言表達，仔細聽他的煩惱。傾談幾次之後， S先生被邀請參加一個名為「自信心恢復營」的線上免費研討會，每周兩次為期100天，聲稱助人恢復自信心。



在首場研討會大約有50、60人參加，K小姐是講師但改用另一化名，堂上所講與主題無關，卻講了一輪關於上帝、創造天地、天堂與基督第二次降臨的秘密等，經S先生追問，K小姐直言沒讀過聖經、沒上過神學院、沒上過教堂，只是按照大會指示的資料宣講，課後還要求每位學員提供實名、地址和年齡，令人費解；每當S先生缺課，其他教官不停打電話要求他解釋原因，以攻擊性和批判的言語責備他，令他感覺日常生活好像被人監視。



S先生後來發現有些同學要求退學但被拒絕，K小姐還語帶威嚇不準他傳出去，令他的情緒比先前更抑鬱， S先生慨嘆：「K小姐一開始還和藹可親，卻發生了翻天覆地的變化，我開始對人們深生恐懼和不信任，並且產生後遺症，我一直都很怕人，因為我的性格內向，總是躲在人的身後，我已經不能輕易相信人了，小組的學習不是認識耶穌基督的愛，也並非使人更自信和剛強。」



三個月洗腦受創傷：害怕人群



這使他開始懷疑該組織，並向一位20年牧會經驗的韓國牧師講述自己事件，提供了課程內容的筆記，確認與韓國異端新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus） 教主李萬熙舉辦的「亞洲和平研討會」有關。S先生還確認了一個在迎新會上強調自信心恢復營的韓國人名字，出現在新天地教會的網頁上，令他非常震驚。



經過多番的爭論，K小姐終於讓S先生脫離組織，但經過三個多月S先生的創傷仍然很深，S先生說：「我心裡清楚，新天地的教義與正統基督教的教義相悖，即使創傷太深，但我真的被拯救和改變了。」



異端教主自稱救世主



根據韓國基督教總聯合會2014年發佈，新天地耶穌教會被列為韓國異端之一。教主李萬熙1984年創立新天地耶穌教會，自稱救世主，聲稱耶穌基督曾出現在他面前。李萬熙對啟示論、神論、基督論、救恩論及大部分教理非屬正統教派信仰。李萬熙自稱從耶穌得到啟示，具有與聖經作者等同或更高存在的價值，否認聖經具完美的正統地位。



李萬熙創立的末世論曲解《聖經》，認為啟示錄7章及14章出現的144,000數字的時候人的精神和身體將合一，身體得到永生並且成為統治世界的王，他以此學說向教徒洗腦，讓信教者陷入對末世論的妄想，放棄工作、拋棄家庭奉獻給他創立的新天地耶穌教會。



2020年2月韓國大邱市爆發新冠肺炎病毒疫情，患者大部分來自新天地耶穌教會信徒，教會總會長及教主李萬熙因涉嫌妨礙政府抗疫工作被捕，事件引起韓國教界關注異端教會所傳的教義，以及連帶社會人士對福音派基督教的誤解。

