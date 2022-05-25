歐洲第一位女信徒呂底亞 漫遊紀念堂探古尋幽

歐洲第一位女信徒呂底亞，是保羅宣教旅程所結的福音果子，今天的呂底亞小教堂、浸池，遺留初世紀基督徒的足跡。



使徒行傳16章14至15節記載：「有一個賣紫色布疋的婦人，名叫呂底亞，是推雅推喇城的人，素來敬拜神。她聽見了，主就開導她的心，叫她留心聽保羅所講的話。她和她一家既領了洗，便求我們說：『你們若以為我是真信主的，請到我家裡來住』；於是強留我們。」



推雅推喇城記載於啟示錄，是七教會之一，經貿發達盛產紫色布料，呂底亞為賣紫色布商人，那時代紫色是罕有顏色幾乎沒有出現過，抽取紫色染料要一滴一滴從意大利境內獨有的甲殼昆蟲採集製成，羅馬帝國頒布法令限制民間進行染色工作，因此紫色布料極為罕有，非富則貴的人方有財力購買，呂底亞作為賣紫色布匹商人，生活或許富裕。



呂底亞是保羅宣教隊伍領受馬其頓異象，從特羅亞開船抵達撒摩特利，再步行約十里路抵達腓立比，展開歐洲福音工作的時候在河邊遇上這位婦女。她早已認識耶和華之名，素來敬拜上帝是一位敬虔的婦女，在此領受福音並且一家人受洗，還要邀請保羅到家裡留下來住宿。



呂底亞的浸池相傳在腓立比教堂對出的干吉特士河（Gangites River），從腓立比廢墟沿著12號公路往北面開車不到五分鐘可抵達，該條河畔旁邊有呂底亞紀念堂，還有一排小屋，其中一間小旅店名叫「呂底亞旅店」，旅店的旁邊穿過去是呂底亞教堂。



教堂優雅充滿希臘式建築風格，裡面的陳設簡潔，遊人進來不單探古尋幽，還可以在那裡讀經默想，眼前重現一幕幕保羅宣教旅程的景象，想像人群聚攏渴慕耶穌基督的福音，呂底亞就在這裡聆聽主的說話。



今天這條河畔設計成浸池，兩邊鋪上一排排的白色階級，猶如露天廣的觀眾席，當遊客在這裡凝望小教堂，彷似重回使徒行傳的年代，時空穿梭內心也感受到呂底亞信主後，心靈湧流著愉悅的喜樂。

