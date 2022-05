考古：土耳其二千年地下城市庇護7萬基督徒

土耳其東南部一座約二千年歷史、迄今最大的地下城市,可能是早期基督徒逃離羅馬帝國迫害的避難所。



該建築群最初於2020年出土,位於馬爾丁省(Mardin province)米迪亞特區(Midyat district),研究人員認為該遺址可能容納多達70,000人,最初是在1900多年前建造的「藏身之地或逃生區」。



據《耶路撒冷郵報》(Jerusalem Post)報導,該組地下綜合體可能是世界上最大的同類建築群,是研究人員在當地進行清潔和保護工作時發現的,該遺址僅被挖掘了3%,因此尚不清楚整個城市可能有多大。



領導挖掘工作並擔任馬爾丁博物館館長的塔坎 (Gani Tarkan)表示,建築群包括一條100多碼長的隧道和近50個房間,似乎是住宅空間、水井和禮拜場所的地方。



塔坎解釋:「基督徒家庭和團體通常在地下城市避難,逃避羅馬政府的迫害形成地下城市,其中一座地下城米迪亞特可能為此建造。今次發現的地下城估計至少有6至7萬人居住,禮拜場所包括一座基督教教堂、猶太會堂、一個大廳,其中一面牆上有大衛之星的標誌。」



從該建築群中還發現歷史文物和其他裝飾品,包括羅馬時代的硬幣和類似在福音書描述的油燈,這表明地下城市可能早在二世紀就建成了。



米迪亞特地區在敘利亞語中被稱為 」Tur Abdin」 ,或「上帝僕人的山」(mountain of the servants of God),是敘利亞東正教基督徒社區的所在地,那裡有數十座修道院。



2017 年,當局沒收了50處財產,包括屬於敘利亞東正教教堂的修道院、墓地和教堂,其中包括兩座建於1500年前仍在運作的修道院。



敘利亞人被稱為亞述人,是土耳其古老社群之一,歷史可以追溯到公元前 3500年,現時仍有許多人說亞拉姆語,這是基督時代使用的語言之一,時至今天,敘利亞人也稱遭土耳其政府不合理的對等。



2016 年,土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)在東南部城市迪亞巴克爾(Diyarbakir)佔領了6座古老的天主教、東正教和新教教堂,其中一座可以追溯到1700多年前。