審判日耶穌再臨 唐崇榮稱「永生」「滅亡」二選一

著名華人牧者唐崇榮繼續宣講《聖經中各種審判》，並於4月展開「新約中的審判」序論，主題是終極審判者：耶穌基督；唐牧師指，在新約有兩條路：永生的路和滅亡的路，被造的人總要走其中一條路。



唐崇榮牧師4月24日在印尼歸正福音教會主日講道，指出舊約顯明上帝的審判，新約顯明上帝的赦罪，但新約照樣有審判，而且把審判帶到最高的地步。



在新約有兩條路：永生的路和滅亡的路，被造的人總要走其中一條路，滅亡或進入上帝的榮耀，在於一個人有否接受救恩，狂傲不信上帝的人走上滅亡的路。另一條是引到永生的路，但卻是小路窄門，堅持專心仰賴上帝便進入天國得永生。



新約告訴我們，最後的審判要等耶穌基督再來，到時一切都要顯明出來，基督決定人的生死，將公義的憤怒顯明在一切不公不義的人身上。



不過，耶穌基督來世上是要使世人得拯救，因信得救不至滅亡，因著罪的工價乃是死，犯罪的人必需領受罪的刑罰。



唐崇榮提到，新約審判有幾個要點：耶穌基督是施行審判的關鍵人物，進行審判前的身分是拯救者，道成肉身警誡世人，並且為拯救人的罪被釘於十字架、受死，埋葬、第三天從死人中復活，這一切都是上帝永世的計劃。



至於審判時間，是在世界末日，耶穌基督一定按著日子再來施行審判，憑著他的死與復活作為終極的審判者，施行最後的審判。基督曾經死了、復活了，因而被定為全世界的審判者。

