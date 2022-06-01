中神講座 盧德賢博士：靜觀並非放空　

中國神學研究院萬崇仁教牧學講座舉辦輔導與牧養的反思，客座教授盧德賢博士指出，西方心理學靜觀跟坊間的定義「放空」不同，是留意有的經驗不再跟這些經驗糾纏，並介紹靜觀練習的元素。



盧德賢指出，70年代靜觀應用在心理學，第一波行為治療；第二波認知行為治療，改變人負面思想，改變心靈狀態；第三波將靜觀元素放入認知行為治療。



第三波的認知行為治療法包括：接納和承諾療法、辯證行為療法、靜觀認知療法，不但著重受助者的行為改變，也同時重視對病人的全然接納，回應第一波、第二波的缺乏，接納病人改變不到的狀態，既強調改變行為亦對當事人全然接納。



西方心理學靜觀練習



靜觀的操作定義是「有意識地留心當下此時此刻，不加批評地以特定方法的覺察」，跟坊間的定義「放空」不同，而是留意有的經驗不再跟這些經驗糾纏。



西方心理學的靜觀與佛學八正道安靜的操練不完全一樣，西方心理學靜觀重要元素及引伸的態度，計有：察覺專注此時此刻、不批判、忍耐、初心、信任、不強求、接受、放手不執著等。



盧德賢介紹坊間心理學靜觀練習三元素：「不好奇、不批判的態度」，葡提乾的練習，吃一粒提子乾聆聽提子乾的聲音，用從來未接觸過的目光，經驗習以為常的事物，有意識地察覺當下的感受或反應，用好奇的態度和新的目光去經歷習以為常的事情，不批判的態度去回應培養初心，不批判意思是用開放的心去嘗試。



「專注力的自我調節能力」，練習靜觀很多時候注意力分散，不用刻意批判自己，重新專注自己此時此刻的思想和感受，逐步培養對身體的感覺想法、情緒和感受，培養出接納與開放的態度，提升專注力的靈活性，並且提供多些空間去作更適切的回應。



「培養感恩善良和慈愛的心」，很多靜觀的課程提升學員向人表達感恩慈愛的情懷，培養對自己別人和世界的關愛。



基督徒對靜觀態度的回應



靜觀不是佛學或禪修獨有，不少宗教和文化傳統都有提出類似靜觀的靈性活動，靜觀為神的普遍恩典，至於靜觀對基督教靈性培育的啟發，反思基督徒應該如何處理靜觀與基督教靈性培育的差異和相同。



基督徒的回應態度，不是全然接納也不是全然批判，並且思考上帝會否用基督教以外的元素帶給人類美善。

