美國校園槍擊案頻生 治療暴力：敬畏神

美國校園槍擊案頻生，最近一宗在得州發生槍手最後被擊斃，有牧者指治療暴力的方法，是全國人民在神面前謙卑、悔改、敬畏祂。



最新一起槍擊事件中，18歲的薩爾瓦多·拉莫斯（Salvador Ramos）在德克薩斯州的羅布小學開槍打死19名學童和2名老師。聯邦調查局報告稱，2021有61宗槍擊事件，較2020年增加52%。



Westside Christian Fellowship創始人、首席牧師伊德爾曼 （Shane Idleman）在《基督郵報》（Christian Post）指出，美國當前的信仰體系（相對主義）侵蝕了她的基礎並造成了道德空白。 他引用開國元勳羅伯特·溫斯羅普（Robert Winthrop）所說：「人必須要么受制於他們內心的力量，要么受制於他們之外的力量；要么靠上帝的話語，要么靠人的有力臂膀；要么通過聖經，要么通過刺刀。」



伊德爾曼歸因於美國的道德和宗教遺產經常被刪除、嚴重歪曲或完全修改，他說：「學生們經常錯過美國無與倫比的偉大之間的關鍵聯繫，因為我們把上帝放在首位。這應該引起我們的關注。一代人的課堂觀念將在下一代創造社會觀念。這正是今天正在發生的事情：在這個地方沒有對上帝的敬畏。」



至於治療暴力的方法自古至今不變，謙卑、悔改和敬畏上帝，像以賽亞的呼喊：「願你裂天而降；願山在你面前震動。」（以賽亞書 64:1）



父母引領孩子聽到上帝的呼聲，全國都在祂面前再次顫抖和敬畏，「好像火燒乾柴，又像火將水燒開，使你敵人知道你的名，使列國在你面前發顫！ 」（以賽亞書64:1-2）

