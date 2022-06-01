單親媽咪助教出書 喪子之痛上帝對她說……

一位單親媽媽、助理教授出書講述人生故事，上帝從她婚姻失敗、兒子去世的悲痛深淵拯救出來，重新賦予人生意義，並以神兒女之愛服侍世界各地的兒童。



馬來西亞思特雅大學（UCSI University） 電子與電器工程助理教授 Dr. Chow Li Sze（譯音：周麗詩）出版自傳《A Grieving Heart Is Most Loved》，書中自言是一個驕傲的女士，追求卓超學業，獲得英國電子工程哲學博士學位，結婚生子買樓過著富裕的人生，卻嫁給不負責任的巴西男人，結果離婚收場。



不幸地，2歲多的兒子患上肝功能衰竭，遠赴巴西治病途中不幸離世，對她再一次沉重打擊，絕望之時耶穌進入她的心，燃點希望之光，在悲傷之處上帝對她說：「我知道妳的痛苦，我知道妳失去兒子的痛苦，因為我看到我兒子死在十字架上。」



自此，恐懼感消失被無限的愛充滿著，她不再放棄自己和女兒，當她讀到約翰福音12章24節：「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」明白兒子的死使自己勇敢，感恩上帝給她堅定信念、毅力和堅忍的意志，在生命破碎脆弱之中治療了她，因而著書將榮耀歸給耶穌基督。



今天的周麗詩在大學組織一個名為Matlab的研討會，將籌募得來的款項捐贈給烏克蘭；她還與Metro World Child（MWC）合作，為菲律賓、肯尼亞、印度、羅馬尼亞、印尼等國家的貧困兒童籌集資金。



周麗詩解釋：「開辦工作坊另一個目的，是讓學生意識到給予、同情和感激神給他們多麼幸運。」

