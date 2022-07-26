華人策略聯盟「全美禱告會」 關注墮胎案盼法院糾正

華人策略聯盟6月5日舉行全美禱告大會，在西岸現場直播， 總幹事李燕光牧師為全球教會屬靈復興福音廣傳祈禱，亦關注同性戀風氣提到美國最高法院洩密的墮胎案「羅訴韋德案」，盼法院推翻該案。



李燕光牧師在主持禱告大會，為全球教會屬靈復興福音廣傳祈禱時，宣讀新舊約經文，分享提摩太前書2章1至4節，保羅勸勉信徒為萬人懇求禱告、代求、祝謝，上帝願意萬人得救明白真道。



詩篇67篇2節詩人大衛盼：「世界得知上帝的道路，萬國得知祢的救恩」。羅馬書1章15節保羅勸勉信徒：「從祂受了恩惠並使徒的職分，在萬國之中叫人為祂的名信服真道。」



他也為美國教會復興、種族和諧、百姓重新歸向神祈禱，引用歷代志下7章13至15節，呼籲以色列人自卑、禱告，尋求神的面轉離惡行。



會中唱頌詩歌《耶和華神已掌權》，歌詞鼓勵信徒願神的崇高過於諸天，榮耀高過全地，統管萬有，治理列邦，萬國萬民敬拜神。



為最高法院對墮胎法案禱告



詩歌過後為美國總統最高法院和參眾兩院，按著神行公義祈禱，並為最高法院對墮胎法案、參議院平權教育表決禱告。



當中提到美國最高法院就是否推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）尚未宣判前草稿外洩，兩位大法官面對消息外洩承受很大壓力，不論是媒體還是社會，甚至收到死亡威脅，盼望他們能夠堅強起來，將這個已經錯誤了50年的決定改變。



另外，性平權教育對一代影響深遠，跨性別團體以性別平等推行淫亂歪理，甚至向5歲小孩灌輸性別認同，祈盼有一天糾正這樣凌亂的教育。



禱告會同時舉行「聯合聖餐」，其後的繼續祈禱。



為美國媒體、演藝界各界領袖、端正社會風氣，箴言14章34節說到：「公義使邦國高舉；罪惡是人民的羞辱。」彌迦書6章8節勸喻色列人：「只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」



最後，為全球疫情與經濟、地球暖化和戰爭；全球異文化、穆斯林、未接觸之民、宣教禱告。

