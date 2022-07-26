教關家長講座 籲聆聽感受打開溝通渠道

教會關懷貧窮網絡5月舉辦「親子溝通」家長講座工作坊，伙伴教會旺角浸信會陳吳真真牧師呼籲家長聆聽孩子及自己感受，這像鑰匙打開溝通渠道，另分析腦部結構，幫助孩子將情感記憶轉化為理性分析表達感受。



聆聽感受像鑰匙打通溝通渠道



根據統計6至7成小朋友容易被照顧，3至4成要額外照顧，每個孩子性格都是獨特，家庭狀況資源都不一樣，家長需要調較「讀得到書才行到條好路」的期望，不要用孩子的能力、前途、成績、果效來衡量，教他們做一個有品的小朋友，包含愛（來自父母的愛）、勇氣、堅毅、誠信、靈性、公平、寬容等。



家長照顧孩子先學懂照顧自己，香港是知識型發展的社會，實行精英制，家長體諒兒女亦照顧好自己來減壓，也需聆聽自己的心聲。



在工作坊講員建議父母做一個小練習，回憶這周內一件深刻的事情，組長以情緒字眼回應，有組員分享得到鼓勵、認可、被明白。陳吳真真指：「溝通由回應情感開始，小朋友、家人和自己都需聆聽感受，好像一條鑰匙打通溝通的渠道。」



情感記憶轉化 理性表達



這與腦部結構有關係，當杏仁核進入戒備狀態，前額葉邏輯思考就會暫停運作。杏仁核（動物腦）出生就運作掌控情緒，當危險、焦慮、驚惶、急躁的信息來到，杏仁核作出本能反應，男生的杏仁核為女生兩倍，所以男孩子比較衝動依靠本能反應做事。



前額葉（理智腦）由幼兒時期開始建構，發展大約至25歲達到成熟階段，掌控邏輯思維、判斷能力、處事彈性、適應和社交能力，負責身體及情緒的調節。



家長幫助孩子將情感記憶轉化為理性分析，以此來表達；小孩子未必懂得說出感受就用行為來表達，自小訓練他們處理情緒，腦部理性的發展也會較佳。



陳吳真真表示：「人的機制是如果處理不到情緒就會做出破壞的行為；如果深層情緒得到安撫，幫助孩子回覆安全狀態就能夠以理性表達。」若有穩固安全的關係承受力較大，相反承受力較少。



當孩子真實地知道自己情緒，感受被人重視和接納，便有更佳的調節能力，處理事情的能力也提升；若果沒有處理這些情緒，承受力便會逐漸降低，變成僵化沒有彈性的內在運作模式了。

