BibleProject粵版動畫《使徒行傳》 拆解猶太福音運動

BibleProject粵語版最近推出新一輯動畫視頻，講解使徒行傳第二部分（8至12章），探討第一代基督徒發動宗教運動，將上帝之名從耶路撒冷傳遍世界每角落。



在視頻兩位旁述員邊對談邊講故事，用平易的說話描述使徒行傳第二部分的背景、人物、故事，令觀眾猶如置身於第一世紀的耶路撒冷。



旁述員開首講述使徒行傳背景，時為公元一世紀羅馬帝國管轄歐洲大部分國家，幅員廣闊；繼而進入故事內容，用「一場運動」形容第一代基督徒履行耶穌基督的吩咐，將福音傳到地極：



視頻裡介紹在羅馬帝國疆土下一場草根運動萌芽，猶太人幾個世紀以來被迫分散到世界各地，但每年都到耶路撒冷朝聖。五旬節降臨，使徒向著不同語言的朝聖者講解耶穌基督復活的事蹟，成千上萬猶太人留在耶路撒冷加入這場運動，規模和影響力日益壯大，宗教領袖處決司提反，其他信徒逃往外地，司提反殉道促使這場運動向外擴展，構成使徒行傳第二部分（8至12章）。



門徒去到撒瑪利亞，被視為與猶太人世仇的地方，卻有當地人（巫師）信耶穌；還有埃塞俄比亞的朝聖者跟腓力討論耶穌基督的救恩，接受洗禮加入這場猶太人信仰運動。



動畫視頻又提到，猶太人運動之中出現重要人物——掃羅，逮捕猶太人但在路上與復活的主相遇信了耶穌成為使徒保羅；還有哥尼流看見異象找彼得而信主等。



BibleProject為非營利動畫工作室，由一群藝術家、插畫家、設計師、作家、電腦工程師等組成團隊，2014年製作兩個視頻免費上載線上，6年後擁有超過150個視頻和200個播客，翻譯成多國語言，上載到BibleProject應用程式、YouTube等平台，現時有200多個國家、超過1億人次觀看，觀眾對象分佈在18至45歲，透過媒體向下一代人敘述聖經的故事。

