曼徹斯特教會聯合外展 宴會招待性工作者與無家者

英國曼徹斯特教會聯合舉行外展福音活動，為期三天的音樂節超過65,000人參加，3,472人回應福音；另有透過寄養為兒童和年輕人找到500個家園、為性工作者和無家者舉辦宴會、在監獄分享耶穌。



音樂節6萬多人參加



曼徹斯特音樂節由當地組織The Message Trust、The Luis Palau Association發起，7月1日在威森肖公園（Wythenshawe Park）舉行，主辦單位 Luis Palau Association 在網站發布消息，期望將耶穌基督的福音傳遍整個地區。



在音樂節之前，兩個組織與當地教會一起合辦，為期18個月的外展活動，藉此分享基督教信仰，效果理想成千上萬的人通過這些活動回應了福音。



另一主辦方 The Message Trust 首席執行官兼創始人安迪·霍桑（Andy Hawthorne）表示， 舉辦音樂節意義是將耶穌介紹給人，今天看到人們接觸到耶穌基督拯救世人的好消息，讓這一切改變人們的生命，音樂節是為了上帝在這城市作大事，將教會帶進社區使人得到基督的愛。



改變兒童生活的運動



該兩組織另與Compassion 和 Home for Good合作，確保曼徹斯特音樂節對人們的生活產生長期影響。主辦方在網頁指，英國每15分鐘就有1名孩子進入看護系統，成千上萬的孩子需要一個可以被愛和養育的家，而教會可以在其中發揮關鍵作用。因此，與Home for Good合作通過寄養、收養和支持的住宿為兒童和年輕人找到500個家園，為每個孩子提供一個可以稱之為家和茁壯成長的地方。



「我們想要影響的不僅僅是這裡的年輕人，通過音樂節希望看到1,000名發展中的國家的兒童得到資助，為他們提供教育、支持和醫療服務，使他們擺脫貧困。」



無家可歸者的宴會



主辦方亦關懷性工作者和無家可歸者，與合作夥伴Barnabus 和 Embassy等舉辦宴會，藉此讓社會大眾不會遺忘這群體，「我們的心是祝福那些經常被社會遺忘或忽視的人，告訴他們仍有人多麼來愛。當我們提供食物和實質幫助時，盼望他們獲得支持，從而永遠改變舊有的生活。」

