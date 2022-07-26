第二輪超級月亮現夜空 聖經：美麗智慧vs預兆

超級月亮又來了，一個比上月更大的超級月亮7月14日凌晨出現夜空；據聖經對月亮的描述，它既美麗啟發人類智慧，也代表一種預兆的徵象。



今年出現兩次超級月亮，上一次（6月14日）出現的超級月亮稱為「超級草莓月」，因為呈現草莓顏色，月亮體積比正常稍大和光亮。今天（7月14日）出現的是第二次超級月亮，也是今年最大的一次，比平常大7%，在凌晨2時38分現身。



據天文台資料，超級月亮出現因月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，當月球最接近地球時月亮看起來比平常較大，屆時月球將在滿月階段的高峰期距地球357417.824公里。



聖經說月亮：美麗智慧＋預兆



月亮在聖經集多重身分，既美麗賜人智慧，也充滿末日預言的意象。詩人大衛在詩篇8篇讚美上帝陳設月亮星宿，啟發人類在偉大浩瀚的宇宙之中何等微小，因此尊崇耶和華願祂的名在全地何其美。



「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說：人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？」（詩篇8:4-5）



月亮也是一種預兆的象徵？每逢超級月亮、血月和日食，人們總會問是末世的警告信號嗎？不過，聖經沒有明確指出末日的日期，大自然出現不尋常的現象，在聖經類似有發生。



舊約出埃及記，耶和華降十災：水變血、雨變雹子、瘟疫等；在新約耶穌基督釘十字架受難的時候遍地變黑，但這些都不是對末世的警告，因此涉及任何天文變像基督徒都不應該沉迷，反而將焦點放在創造者的身上。



正如馬太福音28章19至20節所說：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」

