平凡石頭開口《讚美》上帝！ 周文志的雕塑活化工程

一件平凡的石頭可以唱歌？石頭在聖經裡隱藏甚麼屬靈意義？藝術策展人周文志在《基督教文藝博覽節目》介紹個人作品《讚美》，指出石頭是人類家園的基礎，人從被造至靈魂歸天家肉身歸塵土，都跟石頭關係密切。



石頭都開口《讚美》上帝！



周文志在節目展示個人雕塑作品《讚美》，外觀只是一堆石頭，近看石頭上有嘴巴張開口像在歌唱，他指出石頭就是上帝創造大地的證據，人們的腳踏在石頭上行走、在石頭上興建房屋然後有了家園，所以石頭就是家園的基石，況且今天人們作買賣，很多金銀、寶石、礦石都是從石頭來，因此我們的一切全是上帝的恩典。



聖經曾經講述很多關於石頭的事情，周文志娓娓道來，例如上帝可以把石頭變為食物，馬太福音4章3節記載耶穌被魔鬼試探40天沒進食，魔鬼就對耶穌說：「你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」



上帝也能夠從石頭給亞伯拉罕興起子孫，路加福音3章8節指，甚至連外邦人也可以成為基督徒；石頭是昔日上帝與人立約的見證，約書亞記24章27節說：「約書亞與百姓立約在示劍為他們立定律例典章，將一塊大石頭立在橡樹下，耶和華聖所旁邊。」



石頭是有名字，以色列人在米斯巴擊殺了非利士人後，撒母耳將一塊石頭立在米斯巴和善的中間，給石頭起名以便以 謝。石頭可以起來讚美上帝，耶穌在路加福音19章40節說：「我告訴你們，若是他們閉口不說，這些石頭必要呼叫起來。」耶穌說這句話是因法利賽人禁止門徒發聲歌唱。



石頭會移動， 上帝為我們創造重要的物質，我們要將它活化起來，周文志認為石頭是有生命力，雖然看不到石頭成長行走，但上帝令地殼變動產生出生命力，縱然在有生之年看不見石頭移動，科學家和考古人員從歷史和數據知道，石頭在千萬年的變化中是會移動的，又從很多礦物看到它的變化和情形，例如鑽石、寶石都是十分艷麗和奪目。



創作緣起：給回石頭一點尊重



周文志分享創作《讚美》緣起時指：「在石頭上做了一個嘴巴好叫它能夠述說上帝的作為，這是一個擬人化的過程，石頭在他的手中有了一個位置，因為石頭被人踐踏了很多年，他為石頭平反給回一點尊重，因此陶造這件作品。」



他笑言，不是玩雕塑到沒有好玩的地步，執幾件石頭來胡亂說話，卻認為如果沒有石頭可能沒有地心吸力，人們都不能站穩地上，好似太空人在太空艙漂浮；沒有石頭也沒有日常所需的礦物，很多蔬菜植物都需要石頭的養分才能生長，我們也從食物中攝取營養，還有從石頭開採石油和天然氣供給人類。



周文志補充，石頭在世界是不容易消失的東西，與我們世代相處，可說是受造物中最長壽的；石頭也製造出非常震撼的場面，出現崇山峻嶺、萬丈深淵、山崩地裂的場景令人驚訝，因此關愛這世界，善用上帝創造的一切，地球是我們唯一的家園，石頭就是這家的基礎，為我們下一代創造美好的家。



因此人的一生與石頭關係密切，我們的靈魂歸回天家、塵歸塵土歸土也跟石頭同眠共存，周文志期望透過藝術作品為觀眾帶來多一點屬靈思考，人和大地 、人與人關係亦多一點思考。



《基督教文藝博覽》為真証傳播節目，藝術策展人周文志先生在7月18日播出的一集介紹個人作品、現代藝術雕塑《讚美》，藉著石頭闡述屬靈意義。

