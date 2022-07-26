抹大拉馬利亞記念日：喚起公眾關注婦女地位

7月22日為聖經著名女信徒抹大拉馬利亞記念日，她是復活主的第一位目擊者。



按羅馬禮儀年曆，7月22日是抹大拉馬利亞紀念日，自2016年起教宗方濟各頒佈法令，提升該日為「慶日」，將她與其他宗徒地位同等成為「宗徒中的宗徒」，正是紀念她對耶穌熱切的愛，以及肯定她為復活的第一位目擊者，亦是要喚起公眾關注婦女在教會和社會的角色。



抹大拉馬利亞事蹟在《聖經》多處都有記載，她首先出現是身上曾住著七隻鬼，耶穌幫她驅魔後成為耶穌的跟隨者，常與其他跟隨耶穌的婦女們在一起（非與耶穌的門徒日以繼夜在一起）。



耶穌釘十架時，她與其他婦女跟隨在十字架下目睹他受難經過，耶穌被埋葬時她跟婦女們遠遠地觀看，而耶穌死後，她在墳墓旁熱切地為他而哭，是第一位見到復活後的耶穌的見證者，馬可福音16章9節：「在七日的第一日清早，耶穌復活了，就先向抹大拉馬利亞顯現。」



時至今天，抹大拉馬利亞在基督教仍有一席地位，2018備受關注的基督教電影《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene，另譯為《抹大拉的馬利亞》）在美國上映哄動一時並受爭議，源於劇本取材自諾斯底異端 《抹大拉馬利亞福音》，將聖經的記載加以無限想像。



劇中有不少抹大拉馬利亞與門徒的對話，都顯明她比起眾門徒更明白耶穌神秘意旨，並且由於主特別的寵愛，獨獨指示她不為人知的奧秘，她因而被門徒所妒忌，她儼然比所有門徒更有勇氣。



儘管如此，《耶穌的女門徒》為觀眾豐富了對抹大拉馬利亞的超人想像，生動地刻劃出偽經裡的馬利亞，可說是了解基督教歷史初期諾斯底偽經經典的好題材。

