教宗「懺悔之旅」 赴加拿大與原住民開啟和解進程

教宗方濟各展開第37次國際牧靈訪問，於7月24日前往加拿大與原住民開啟和解進程，強調此次是「懺悔之旅」。



教宗方濟各多次強調了這次加拿大之行的獨特性，會見當地原住民包括：第一民族、梅蒂人和因紐特人原住民及其他原住民，該三個原住民為加拿大政府承認的團體，佔3800萬人口4%。在加拿大有600多個原住民團體，第一民族裡有超過60個原住民族；其次是梅蒂人，並組成全國協會。



加拿大原住民代表團於今年3月份訪問梵蒂岡，教宗聆聽了倖存的男女老少的見證，加拿大主教團主席泊松主教稱，當日加拿大主教們一起為那段歷史時期教會成員做出的侵犯而道歉。教宗此行屬於這進程中的一部分，而且要再邁出一步，帶來和解的記號。



聖座駐加拿大大使尤爾科維奇（Ivan Jurkovič）總主教則表示，加拿大人民為教宗的來訪深感歡喜，同時也「滿心期待此行能為那些飽受磨難的原住民帶來安慰」。



加拿大於1840年代至 1990 年代，由天主教教會營辦寄宿學校，原住民兒童被強迫送入寄宿學校，有多達15萬名寄宿學校兒童受到身體虐待、強姦等殘暴對待，超過 4,100名兒童在寄宿期間死亡。



2008年6月，時任總理哈珀承認，設立寄宿學校是將原住民同化，使他們融入白人主流文化。政府其後成立獨立的真相與和解委員會，並在2015年公布報告，將原住民兒童寄宿學校制度定性為「文化種族滅絕」。

