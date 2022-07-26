「國際聖經機構論壇」年度峰會：協調族群母語聖經翻譯

國際聖經機構論壇舉行年度峰會，以便協調及朝著共同目標，將上帝的話語傳達給每個需要的人。



「國際聖經機構論壇」（Forum of Bible Agencies International, FOBAI）由多間聖經翻譯機構組成，計有：美國威克里夫、美國聖經公會、聾人聖經協會、DOOR International、Seed Company等組成。



DOOR International負責人邁爾斯（Rob Myers）表示，成員每年開會以便協調和協作，大家都朝著一個共同目標努力，將上帝的話語傳達給每個需要的人，不過仍然有很多人無法接觸到以母語表達的聖經。



在年度峰會期間，成員提出諸如「我們如何確保翻譯質量好，並且社區得到很好的支持？」的問題，本土化的聖經翻譯同樣重要。



邁爾斯說：「至關重要的是，翻譯不僅是西方的努力，進入社區並為社區翻譯，而是通過本土工作從頭開始構建。」



國際聖經機構論壇與其他聖經翻譯合作社，如「Every Tribe, Every Nation」 (ETEN) 攜手合作，以實現其聖經訪問目標。邁爾斯解釋，每個合作社都有不同的重點，國際聖經機構論壇專注於翻譯質量和標準，而 ETEN 專注於目標和進度。



舉行年度峰會和策劃很重要，因為影響到個人的靈性生活，現在可以用自己語言來接觸上帝的話語族群已增加，不過儘管取得很大進展，仍然存在重大需求。 例如，聾人渴望上帝的話語——生命的糧，卻只有一種手語有完整的聖經，只有不到50種手語有完整的翻譯工作。



全球大約有375種手語；目前使用的官方數字是374種手語，因此需要手語聖經翻譯。



2023年年會將於4月24至28日在希臘雅典舉行。

