英聖公會紀念「牛津議會」800周年：為逼迫猶太人悔罪

英格蘭聖公會近月舉行特別崇拜,紀念800年前於牛津奧斯尼修院(Osney Abbey)召開「牛津議會」,禁止猶太人與基督徒交往、徵收教會稅、禁止從事特定職業、禁止興建猶太會堂,甚至驅逐猶太人離開英格蘭,並為「過去的罪悔改」。



1222年5月9日由坎特伯里大主教蘭頓(Stephen Langton)於牛津奧斯尼修院(Osney Abbey)召開「牛津議會」,禁止英國基督徒和猶太人之間的互動,同時徵收甚一稅並要求猶太人佩戴特殊的識別徽章。1290 年大約 3,000 名猶太人被愛德華一世國王驅逐出英格蘭,近 400 年後才被允許返回。



英格蘭聖公會在2019年發表的文件《永恆的上帝聖言》(God’s Unfailing Word)。文件指出:「基督徒過去反復和宣揚對猶太人的負面刻板印象,從而導致嚴重的苦難和不公正。他們使用基督教教義來為猶太人的苦難辯護並使其永久化,例如教導猶太人正在受苦並且應該受苦,因為他們犯有謀殺上帝神聖兒子基督的罪行,或者因為他們拒絕歡迎彌賽亞。」



該文件呼籲基督徒「為過去的罪悔改」,並「拒絕這種對基督教教義的濫用」。



席拉比(Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of Great Britain and the Commonwealth)馬維斯(Ephraim Mirvis)發表講話,談到一些人如何質疑為甚麼教會應該為之前發生的事情道歉。



馬維斯表示,這不是道歉的問題,而是悔改的問題:「英格蘭教會在其最近的報告中將悔改描述為『基督的一個身體的成員繼續感受到過去罪惡的持續影響,而這些罪惡還沒有達到結束,那麼此時此地基督身體的肢體必然要尋求上帝的憐憫。』」



他補充:「這就是我們今天基督徒所處的位置,需要認識到我們的歷史如何促成了蔑視的教義,這種教義對我們的猶太兄弟姊妹產生了敵意和痛苦。」



牛津教區基督堂座堂5月9日舉行紀念牛津議會800周年特別崇拜,出席者包括英聯邦首席拉比(Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of Great Britain and the Commonwealth)馬維斯(Ephraim Mirvis)、坎特伯里大主教代表、天主教會的主教。