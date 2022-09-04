馬鞍峰教會任命女牧師 美南浸信會推遲除名决定

美國加州馬鞍峰教會（Saddleback Church）創會牧師華理克（Rick Warren）去年按立3位女牧師，基於浸信會禁止任命女性牧師的教條，有會員要求將馬鞍峰教會除名。



根據《2000年浸信會信仰與信息聲明》禁止任命女牧師，馬鞍峰教會去年5月舉辦「歷史性之夜」按立3名女性牧師，引起教派爭議，有會員要求將該教會除名。



負責處理地方教會遵守美南浸信會信條問題的「全權證書委員會」主席琳達·庫珀（Linda Cooper），在2022年美南浸信會聯會上建議成立研究委員會，定義「牧師」一詞的使用來建議，但被撤回，最後全權證書委員會議決，將馬鞍峰教會除名決定推遲。



庫珀對與會者解釋，由於對此議題未充分掌握，而且與華理克牧師直接溝通之後，他陳述按立牧師職位的意圖，與浸信會信仰是否牴觸仍未決定，但是全權證書委員會一致認為，大部分美南浸信會信徒主張教會的主任牧師、長老、主教、監督的職能仍然限於男性，這基於從聖經的規定而來。



華理克牧師在年會上回應，表示不會為自己辯護，並強調美南浸信會多年來的工作具有積極的影響力，擔憂此事引起分裂。



他呼籲大家，將爭拗的精神放在重要的事情上，反問，在西方文化越來越黑暗世俗化，教會內部把對方當作盟友還是敵人呢？

