神父出事 施洗禮講錯「我們 」數千教徒身分失效

天主教徒接受水禮成為重生得救的人，隨時被判無效。美國有神父在施洗禮中讀錯「我們」奉聖父、聖子、聖神之名，教區不承認受洗者的身分，神父亦因此引咎辭職。



美國羅馬天主教鳳凰城教區發出公告，指出在教區內阿朗戈神父（Andres Arango）去年6月17日開始所進行的施洗儀式無效，原因該名神父26年來為孩子施洗時錯誤讀出「我們」奉聖父、聖子、聖神之名給你施洗。



錯誤在哪裡？鳳凰城教區奧姆斯特德主教解釋，雖然儀式負責人是神父，但耶穌基督才是洗禮的關鍵，教徒接受水禮是由耶穌而來，並非神父。因此在施洗禮中說「我」不是「我們」，任何負責儀式的神父 不能擅自增加、減少或更改儀式的內容。



雖然是一字之差，但引發神學嚴重錯誤，阿朗戈神父為此表示深感抱歉，並且今年2月1日辭去 在鳳凰城教區的職務。



事件引來一連串的問題，26年來接受阿朗戈神父施洗的儀式可能無效，而且阿朗戈神父曾經在巴西、聖地牙哥的教會服事，在哪裡接受洗禮的人 也可能同樣無效，牽涉範圍廣大跨越各國和地區。



這也引伸多個問題：接受洗禮失效將會引致其他的聖禮也無效，例如婚禮、堅信禮、聖秩禮等。有教徒擔心在該名神父施洗後，現在被宣告無效，能否在教堂進行婚禮呢？鳳凰城教區公告：「雖然感到遺憾，但這是有可能的，不過婚姻的變數太多了，教區也無法給出一個確切的答案。」



教區在公告中也附上表格，表示將會為受過阿朗戈神父洗禮而無效的教徒提供協助。



在教徒群體當中，有人表示雖然弄出了今次人為錯誤，但阿朗戈其實是一位信譽良好的神父，並且聯署要求教區挽留他，同時為阿朗戈神父舉行歡送會。

