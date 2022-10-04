民間扶貧高峰會 討論疫情下就業與健康

社福抗貧聯盟早前在大埔舉辦「民間扶貧高峰會」，與公眾人士一起商議扶貧政策，有居民建議增加失業及零散工的保障、為照顧者參與就業提供配套、改善劏房不利健康住屋的環境、增加照顧者、兒童學習、學生交通等津貼等。



根據《2020年香港貧窮情況報告》顯示，現時本港貧窮人口超過165萬人，接近本港人口的四分之一。主辦方安排高峰會討論疫情下「就業」、「健康」、「接觸社會福利渠道」等相關扶貧措施。



參加者有居住在劏房人士、受疫情影響而失業或開工不足、零散工、長期病患者、照顧者等，與會者提出各種建議，如增加失業及零散工的保障、為照顧者參與就業提供配套、改善劏房不利健康住屋的環境、增加照顧者、兒童學習、學生交通等津貼等；同時間建議政府為市民提供流通、容易接觸及到位的社福資訊。



除公聽會外，大會同場亦設有不同體驗及教育活動攤位，如無家者教授木工技巧、清潔工友自製工具展品、模擬劏房環境體驗等，讓公眾人士了解本地貧窮問題，多名扶貧委員會委員及立法會議員參與體驗攤位。



「社福抗貧聯盟」成員機構包括：香港社會服務聯會；基督教香港信義會社會服務部；循道衛理觀塘社會服務處；香港婦女中心協會等。

