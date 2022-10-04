教會難聘牧？ 王家輝籲神學生教會實習確認呼召

香港基督教界出現難於聘牧現象，有指受到移民潮影響，中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師在一講座指出，問題之一是教牧與長執的角色定位，並且從三個層次：教牧、同輩、長輩，分析如何培育年青人領受牧職的呼召。



王家輝指出，呼召是上帝的工作，牧師的角色是協助信徒釐清、有系統學習、聆聽上帝的心意，他從三個層次分享如何培育年青人領受牧職的呼召。



牧者的鼓勵



教牧協助猶疑的信徒確定呼召，呼召可以是上帝特殊的介入，透過有計劃、系統的安排讓人認識上帝的呼召。舊約先知也有系統的訓練，列王紀上下、阿摩司書記載當時有先知的門徒、先知學校，專門培育人將來成為繼承者，等同今日神學院的功能和角色，通過有系統的訓練、學習過程、聆聽發現上帝的心意。



同輩與長執的鼓勵



委身事奉心志的信徒需同輩的支持，弟兄姊妹一同在教會成長，關係密切，互相代禱；還有榜樣的感染，從主日學老師、小組組長的榜樣受到激勵。



王家輝表示，擁有委身的呼召亦未必適合教牧工作，因涉及很多人際關係的問題，需要認識自己的盲點，尋求信任的人接受中肯的評估，對自己將來牧養的教會都帶來祝福。



聘牧難？釐清長執、教牧角色



他又指出，今天教會難於聘請教牧，問題之一是「定位」，執事作為老闆教牧是受聘僱員，用特殊技能和表現評估一個同工，僱傭關係大過牧養關係，致使教牧同工很難長時間在同一間教會事奉。



健康的教會是長執將權柄交給教牧，一齊肩負責任建立教會，健康的教會和更多信徒回應呼召，教會難請人的狀況便得到改變。



神學院安排學生 到「有嘢學的教會」實習



神學院的角色也很重要，初入學的神學生未必清楚自己的召喚，有些可能只是豐富自己的神學知識，畢業後回到自己的本行，如果能夠與老師、同學切磋，漸漸就會知道自己的事奉方向。



王家輝分享，他會安排對呼召仍猶疑的同學到「有嘢學的教會」實習，過程中確定方向，讓同學看到很多可能性和挑戰，從而激發他們的參與，將過往的擔憂和恐懼放下，這是寶貴的學習。



總會層面看培育新一代牧者



王家輝續指，中華基督教會並非宗派，乃聯合性的教會，首要是讓弟兄姊妹看到總會獨特之處，值得將來成為同工，他每星期到不同堂會講道，讓弟兄姊妹了解其中的使命和需要，有年青人會後主動接觸了解。



此外，總會給予年青人機會出外到教會交流，從而擴闊視野，增加對自己教會的歸屬感。



該次講座由香港基督教協進會．宣教與人才培訓委員會主辦，題目為「新一代教牧的呼召與培育」，於9月23日舉行，講員包括：趙秀娟牧師（香港基督教循道衛理聯合教會禧恩堂主任牧師）、 王家輝牧師（中華基督教會香港區會總幹事）、曾浩賢牧師（信義宗神學院院長）。

