教關研究：基層長者10困憂 建議成立男士小屋

長者貧窮率顯著增加，由1991年27.7%到2020年45%，教會關懷貧窮網絡與香港理工大學6月24日舉行研調發佈會，列出長者困難與優勢，如感到孤立健康下降，建議成立男士小屋、跨代活動，邀請年輕人參與兩代互相支持。



是次研究目的為了解基層長者（獨居或雙獨老）過去、現在和未來的經歷，以質性形式進行訪談59戶長者，並將長者遇到的困難歸為十類： 1. 被社會孤立和孤獨感；2. 行動能力、健康和活動水平下降；3. 醫療費用高昂；4. 使用醫療保健服務的負面經歷；5. 心理健康和睡眠問題；6. 低自尊和低自我效能；7. 沒有足夠為男性而設的活動和服務；8. 想要兼職工作；9. 忙碌於扮演照顧者的角色；10. 住屋問題。



研究亦指出，長者擁有不少優勢，例如經歷過極端貧窮、戰爭等，能有韌力勇氣面對生活，藉得我們學習；長者長期照顧家人，對家庭和社會有重大貢獻；透過社會支援網絡滿足基本物質需求。



針對長者面對的困難，研究團體建議成立男性長者小組或跨代男性小組活動，例如男士小屋（Men’s Shed），在香港的文化背景下以社區為基礎的組織，為男性長者提供參與創造手工藝、社會互動和教育分享的空間；或跨代男性小組，邀請年輕一代加入，幫助不同年齡的男性解決各種問題，從而兩代人可以互相支持。



此外，為改善長者的健康狀況，建議開設混合模式的社交健身室，結合社會科學和康復治療科學，支持長者的身心和情緒健康，可以面對面模式或線上進行。



對於長者睡眠問題，研究團體指這通常與心理健康有關，建議他們進行「接受和承諾療法 」提升睡眠質素 ，期間鼓勵他們接受自己的想法和感受，改變行為增加心理靈活性。

