普世教協十一屆大會 四項聲明關注氣候變化及戰爭

世界基督教協會(另稱:普世教會協會) 8月31日至9月8日在德國卡爾斯魯爾(Karlsruhe)舉行第11屆大會,會上為氣候變化和戰爭發表四項聲明、四份備忘錄。



今屆大會主題為「基督的愛推動世界走向和解與團結」(Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity) ,主持開幕式的肯尼亞聖公會艾格尼絲·阿博姆指出,普世教協和普世運動的基礎是「人際關係」,大會以獨特的方式相遇,在陌生人中認出我們的鄰居,因我們是多樣性的。



普世教協主席兼希臘東正教宗主教約翰十世為開幕祈禱,關注苦難中的敘利亞、黎巴嫩、伊拉克和巴勒斯坦人民,鼓勵會眾將他們視為基督的親人,不排除他們。



普世教協代理秘書長伊萬·索卡(Loan Sauca) 報告一系列全球問題,強調氣候變化、新冠疫情、烏克蘭戰爭是最緊迫的。



該次全體會議共發表4份聲明及備忘錄,聲明如下:



(1)活生生的地球:追求公正和可持續的全球社會

基督的愛需要深深的團結,並為那些在身體、生存和生態上遭受最大痛苦的人尋求正義。



(2)和平的使者

認同需要「在普世運動中進行新的對話」以引導世界走向和解與團結,普世教協及成員教會將共同努力,通過宗教間對話與合作建設和平,呼籲全球停火。



(3)烏克蘭戰爭與歐洲地區的和平與正義

衝突各方應遵守國際人道法,特別是保護平民和民用基礎設施,以及人道對待戰俘。



(4)為中東所有人尋求正義與和平

來自中東的參加者報告極端分子襲擊增加造成的災害,普世教協也承認有必要確認以色列在英聯邦國家的合法地位和安全。



備忘錄如下:



(1)關於結束朝鮮戰爭和建設和平的備忘錄

儘管《朝鮮停戰協定》 於1953年7月27日簽署,但朝鮮戰爭尚未正式結束,普世教協合作夥伴重新團結一致,積極支持朝鮮教會的倡導陪伴他們。



( 2)關於西巴布亞局勢的備忘錄

普世教協對西巴布亞局勢嚴峻,關注軍方有系統地侵犯人民安全和人權。



(3)關於2020年納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭的備忘錄

再次譴責使用化學武器和集束彈藥,以平民、醫院和公共基礎設施為目標,以及衝突期間目睹的所有戰爭罪行、酷刑和一切暴行。



(4)1915年敘利亞大屠殺

超過50萬名敘利亞阿拉瑪派基督徒在這場大屠殺中喪生,備忘錄指:「雖然發生在相同的歷史和政治背景下,但事件的順序被認為與亞美尼亞種族滅絕事件是分開的。」