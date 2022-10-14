英國聖地考古開創文物記錄法

英國在一個半世紀以前，對聖地已進行第一次全面科學考察，剛繼位的查理斯斯三世亦對考古學有濃厚興趣。



據以色列房屋管理局（Israel Anqituities Authority） 指出，隨著英國和世界為伊利莎白二世女王（Queen Elizabeth II）的逝世哀悼，查理斯斯三世（Charles III）的統治開始了。儘管英女王從未訪問過以色列，但英國對以色列及其古代遺址的考古研究有著長期的興趣。



查理斯三世對考古學有濃厚興趣，於1967年在劍橋大學完成考古學和人類學碩士學位，亦專研歷史。



一個半世紀以前，1870年代，英國巴勒斯坦勘探基金（British Palestine Exploration Fund）對聖地進行第一次全面的科學考察。1865年，英國考古先驅威廉·弗林德斯·皮特里爵士 (Sir William Flinders Petrie) 在以色列迦特鎮（Kiryat Gat）附近的考古遺址埃爾赫西（Tell el-Hesi）進行第一次重大考古發掘（錯​​誤地將該遺址識別為聖經記載的「拉吉」），以便確定該遺址的完整年代順序。



然而，這開創了一種系統的考古學方法和文物記錄方法，成為幾代考古學家的基礎。



「拉吉」位於希伯崙之西約24公里，別是巴以北約36公里，控制了從沿海平原通往希伯崙和耶路撒冷的通道，自古為重要的軍事據點，經考古發掘出「拉吉書信集」共21件，其中有向埃及求救的公文。



《聖經》也曾記載「拉吉王」，約書亞記10章5節：「五個亞摩利王，就是耶路撒冷王、希伯崙王、耶末王、『拉吉王』、伊磯倫王，大家聚集，率領他們的眾軍上去，對著基遍安營，攻打基遍。」

