美國近年多間餅店拒製同性戀蛋糕被控告

美國近年有多間基督徒開設的餅店，因拒製同性戀伴侶蛋糕被控告，科羅拉多州一間餅店拒絕為變性律師製作結婚蛋糕賀性別轉變，去年被裁定犯有歧視罪，店主決定提出上訴。



菲利普斯（Jack Phillips）在科羅拉多州丹佛市的郊區開設「傑作蛋糕房」（Masterpiece Cakeshop），2017年一名變性律師斯卡迪納（Autumn Scardina）要求設計一款蛋糕，裡面是粉紅色，外面是藍色，以反映和慶祝性別轉變。菲利普斯基於宗教原因拒絕，該名律師同年向科羅拉多州民權委員會提起訴訟，但未成功，繼而請求在州法院提出訴訟。



去年，法院認定菲利普斯以顧客斯卡迪納的性別身份為由拒絕要求，違反了科羅拉多州的反歧視法（Colorado's anti-discrimination law）。



菲利普斯本周與捍衛自由聯盟（Alliance Defending Freedom）的律師一起回到法庭，要求推翻2021年對他的裁決，並維護他的言論自由權。



在聽證會上，代表菲利普斯的捍衛自由聯盟高級顧問傑克華納（Jake Warner）說：「任何人都不應該被迫表達違反他們的信仰和良心的信息，一名維權律師要求菲利普斯製作富有表現力的蛋糕來測試他，企圖『糾正他的錯誤思想』，連同州的法律已經威脅到每一個人的言論和宗教自由……。」



傑克華納補充指，憲法保護每個美國人表達想法的自由，即使政府不同意這些想法。



菲利普斯亦於2012年因表明自己基督徒身份，以捍衛聖經立場婉拒烘烤同性婚禮蛋糕，結果同性戀客戶以歧視為由將他告上法院，菲利普斯其後贏得了部分最高法院的勝利。



近年，愛荷華州、俄勒岡州的餅店店主也因信仰緣故拒絕提供同性婚姻蛋糕而遭受攻擊。另外，華盛頓州也發生一名花店老闆拒絕為同性婚禮提供服務而被告上法院。

