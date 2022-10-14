強勢家庭教育 祖父母發揮功能





建立一個強大的家庭需要艱苦的工作和承諾，美國著名牧者查理‧史丹利（Charles Stanley）列出強勢家庭的特徵，包括：敬虔的父母、一起祈禱讀經去教堂。



亞特蘭大第一浸信會主任牧師查理‧史丹利（Charles Stanley）認為，家庭成員需彼此以愛聯繫在一起，申命記6章3至9節是上帝給一個強大家庭開的處方。首先，我們要盡心、盡性、盡力愛主。其次，我們受命將祂的話語教導給我們的孩子。這兩個要求是建立一個相互表達愛和奉獻的強大家庭的基礎。聽起來很簡單，但需要努力。



史丹利牧師繼而列出10項強勢家庭的特徵：1.「敬虔的父母」家庭中最強大的元素是敬虔的父母，他們愛主並獻身於祂；2.「善於傾聽」孩子希望被傾聽才會覺得自己重要；3.「沒有拒絕的管教」父母不應該在憤怒的時候管教他們的孩子，首先讓上帝解決你的情緒，然後解釋不當行為的後果 。



屬靈教導方面，4.「一起祈禱」許多事情可以成為家庭祈禱的場合，至少每周一次，作為一個家庭聚集在一起，為你的擔憂祈禱；5.「一起讀聖經」沒有甚麼比讓上帝的話語進入家庭更重要的了，主把這個責任交給了父母，而不是傳道人，從孩子年幼時開始閱讀易於理解的版本，並在閱讀過程中進行解釋；6.「一起去教堂」父母要樹立榜樣，早年和孩子一起去教堂。當他們足夠大時，帶他們一起參加成人禮拜，這樣他們就會學會欣賞敬拜上帝和學習他的話語；7.「鼓勵孩子私下靈修」孩子需要養成自己閱讀上帝話語的習慣。如果他們在理解段落時遇到困難，指導他們向父母尋求幫助，以免留下未解決的問題。



在生活層面，8.「將聖經信念作為指導融入孩子的生活」他們需要知道相信甚麼，而信念是通過觀察父母的行為來學習的；9.「教孩子如何處理金錢」指導他們存一些錢，給一些錢，花一些錢，什一奉獻是訓練他們奉獻給主的好開始。



此外，10.「祖父母在強大家庭中也起作用」，如果祖父母願意傾聽並與孩子共度時光，他們可以對孫輩的生活產生巨大影響。

