全球暖化 香港日韓組織急援巴基斯坦洪災

巴基斯坦自6月暴雨成災，3,300萬人受災、640萬人流離失所、逾千人死亡，香港、日本、韓國等組織提供緊急援助，包括款項、食物、食水及醫療服務。



在巴基斯坦，6月開始下降的季風的影響，發生一場大洪水，淹沒了該國三分之一的土地。迄今為止，已有超過3,300萬人受災，受災地區房屋和道路損毀超過100萬座，生活環境惡劣。截至9月2日，已有1,200多人死亡，還有更多人處於危險之中；在危急情況下，巴基斯坦政府正式宣佈「國家緊急狀態」，並請求國際社會提供援助。



香港基督教協進會「五餅二魚‧教會行動」響應合作夥伴 ACT Alliance「教會行動」呼籲，由該會「緊急救援基金」撥款支持巴基斯坦信德省（Sindh）近10,000家庭的部分救災工作，包括食物、食水及醫療服務。



日本國際飢餓對策機構ハンガーゼロ（Hunger Zero） 與已經在當地提供緊急援助的韓國國際飢餓倡議（Korea Food for the Hungry International）合作，為受害者提供援助。



韓國國際飢餓倡議派出一個小組前往信德省僧伽省，該省自 9 月以來一直遭受嚴重的洪水破壞，嚮大約3,000人（500 戶家庭）分發了食物、蚊帳和其他急救箱。在當地，由於洪水導致水質惡化，人們擔心傳染病和流行病會造成二次破壞。



今年破紀錄的洪水已成為有史以來最嚴重的洪水，部分原因是全球變暖導致巴基斯坦北部山區冰川融化，Hunger Zero呼籲在那些因大洪水而仍處於困境中的人們提供合作。

