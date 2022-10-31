基督徒上了天堂再分等級？ 啟示錄4章揭示奧秘

基督徒死後上天堂，天堂有沒有分等級？啟示錄4章揭示奧秘。



北卡羅來納州基督教行動聯盟執行董事馬克·克里奇牧師（Mark H. Creech）在《基督郵報》（Christian Post）發文指出，啟示錄第4章描述使徒約翰敬畏地站在上帝坐在天上的寶座前，親眼目睹了上帝無與倫比的榮耀和從未見過的景象，還有24位長老坐在寶座上（啟 4:4、10、11），唱著救贖之歌。



天使對救贖一無所知，在聖經中從來沒有被精確地編號，而只是被描述為數以萬計，希伯來書提到了無數的天使，24位長老不是天使，顯然這24位長老代表了天堂裡所有被救贖的人類。



聖經學者普遍同意，約翰在天堂看到的景象是被提後出現，以及人們在基督的審判台，主已經在那裡審判了祂的子民，並且獲得天上的獎賞，這24位長老代表了所有被救贖的人，基督將在永恆的國度中向信徒發放冠冕、獎賞和地位。



這些獎勵不會像人們在地上經常做的那樣，引起對方的嫉妒，因為正義的審判者會審判每一個人，所有人都因上帝完美的審判而感到滿足和歡欣。



克里奇牧師表示，把我們所有的生命都投入到今生，而忽視認真接受基督的警告，這似乎是非常愚蠢的，正如馬太福音6章19至20節說：「不要為自己積攢財寶在地上；地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷。只要積攢財寶在天上；天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷。」

