研討會 陳鳳英醫生：父母情緒管控減少虐兒

香港虐兒個案時有發生，在醫院處理保護兒童個案的兒科醫生陳鳳英，在忠僕事奉中心10月22日舉辦的「亞洲華人基督徒研討會」工作坊分享，提到父母創傷導致下一代創傷，並建議父母情緒管控的方法。



健康家庭標準：窮困、中產家庭都不易達到



兒科醫生陳鳳英以「愛·讓孩子活著」為題，首先指出，小童特質受外在因素影響，例如家庭與社區，健康成長需要多方配合， 如食物、家居安全、教育、正向管教方法等。



世界衛生組織為「健康家庭」下定義， 其中一項是確保兒童情緒安定、生命安全， 但無論貧窮家庭或中產家庭都不容易達到。貧窮線以下的家庭缺乏資源，父母怎樣提供這方面的保護？中產父母強勢管控催谷子女，如何給孩子建立身心健康的社交、情緒安全感和自我管控能力呢？父母與子女互動良好，影響子女情緒管控的發展，因此「你想」與「理想」便出現落差。



「你想」主義的結果，是父母過分解讀自己的期望，忽略孩子在過程中的努力便產生失望，所以家長需要了解子女是追求成績，還是建立子女對學習的堅持。



虐兒家庭：父母創傷導致下一代創傷



陳鳳英表示，每年在醫院處理虐兒個案，外國的父母重視兒女非認知能力，例如正向思維、學習動力、 個人性格，如果父母忽視這些容易產生虐兒。



她又指出，父母情緒管控非常重要，父母創傷會導致下一代受創傷，支援的時候需要全面了解一個家庭，不單處理孩子受虐待的問題。



他舉例，曾經處理一個案，父母吸毒，支援這個家庭包括提供食物、家居、幫助他們輪候公屋等實際協助，幫助這家庭脫離危機。陳鳳英強調，如果父母情況失控，這個家庭便響起警鐘，需要協助孩子脫離這環境。



父母情緒管控：延遲反應法



情緒管控方面，幫助家長切勿反應過敏，陳鳳英提出「延遲反應」方法，即暫停一下採取有彈性的反應，不過這種方法基於非危急的情況。



另一種管控情緒方法是「製造正面的情緒」，最有效方法是每晚為3件事感恩，另外是「靜觀」 例如行街留意路人的衣著；到郊外留意湖中的浪、流水等，有助安頓心靈。



如果高危一族，例如父母沒法成為穩定的照顧者，至少要有一位可靠的人代替父母的角色處理孩子的事情，這樣有助兒童腦部受損之後得到修補。因此「家人的定義」不單只限於原生家庭，擴闊至同學家長、教會支援小組等。她提到曾經有個案，一位情緒困擾的母親及時得到孩子同學的母親來電關心。



根據哈佛研究，愈好關係的人將來愈快樂，最重要是4個字「LOVE」，哥林多前書13章4至7節提到「愛是恆久忍耐」，「忍耐」出現了兩次，意味著「忍耐」是「愛」的雙倍。



教會可以做的是甚麼？陳鳳英建議教會提供正向家長教育的講座，新加坡、印度華人教會曾經邀請她分享如何轉化家長，給予孩子正向教導的課題。

