普世教協主席vs俄東正教大牧首：促俄烏阻核戰危機

世界基督教協會代理秘書長艾恩·索卡（Ioan Sauca）10月17日會見俄羅斯東正教大牧首基里爾（Kirill）， 討論「教會如何作稱為和平締造者」，兩人進行公開討論及單獨對話。



今年2月底俄羅斯入侵烏克蘭後，索卡致信東正教領袖基里爾，敦促他幫助促成停火。但基里爾反而一再表示支持入侵，引發教界將俄羅斯東正教從世界基督教協會驅逐出去的呼聲。 最終世界基督教協會保留其會員資格，並且在9月大會上發表聲明譴責這場戰爭。



在今次會談中，卡素向基里爾表達擔憂，希望從對話中建立和平與和解的橋樑，阻止流血衝突和核戰危機，呼籲雙方停止流血殺戮，從宗教出發尋求和平與諒解。



根據世界基督教協會引述，基里爾同意教會應該成為和平締造者，基督徒不應該「支持戰爭和殺戮」、「戰爭不能是神聖的」，他還堅持教會「不得火上澆油」，指的是政治仇恨和暴力。



較早前，基里爾為俄烏戰爭發出連串言論，遭到東正教內人士批評，包括承認烏克蘭屬於俄羅斯一部分，將烏克蘭描述為邪惡的力量，並且將戰爭奠定為一種精神基礎，在世界各地推廣俄羅斯神聖精神概念，這番言談甚至遭到教宗批評。



教宗方濟各今年8月在全球信仰領袖會議期間，警告不要為戰爭提供精神上的理由。他甚至表示：「曾幾何時教堂裡也有人談論聖戰，或正義戰爭，但是今天我們都不會這樣說。」

