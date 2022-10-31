前撒但教徒揭穿萬聖節 猶如與魔鬼同睡

萬聖節普天同慶魔鬼？前撒但教徒警告人們不要與魔鬼共舞，引述撒但教會創辦人所言，慶祝萬聖節如與魔鬼同床共枕，呼籲基督徒提高辨別正邪能力。



撒但教會創辦人：萬聖節與魔鬼同床共枕



一年一度萬聖節又來了，在東西方不少市民悉心打扮穿上鬼魅服飾，參加各類活動湊熱鬧，前撒但教徒，現為牧師的約翰·拉米雷斯（John Ramirez）接受《基督郵報》視頻採訪時，揭穿萬聖節與撒但教的關係。



拉米雷斯引述撒但教會創辦人安東·拉維（Anton Szandor LaVey）一番說話，他感謝基督徒家長，每年萬聖節為孩子扮成鬼魔的樣子，改變他們的身份，慶祝萬聖節的晚上與魔鬼同床共枕，在屬靈上妥協欺騙耶穌……。



拉米雷斯繼續指出，聖經多處記載耶穌與撒但為敵，耶穌在曠野受魔鬼試探時，用神的話語擊退魔鬼；門徒彼得勸阻耶穌不要上十架苦路，耶穌直斥：「撒但退到我後邊。」



他認為，今天的基督徒不可小看撒但的迷惑，因為耶穌也從未小看魔鬼一直與魔鬼對抗，「我知道基督徒有膏藥，有權威，有能力摧毀黑暗的王國，但他們不知道如何使用它。他們不知道如何執行……這就是廣大基督徒的可悲之處。」



脫教牧師：8歲學巫術 地獄遇見上帝



這位牧師說到過往的經歷，提醒大家切勿將自己的生命交給撒但，並且分享在地獄遇見上帝、擺脫魔鬼攻擊的見證。



拉米雷斯回憶8歲時候，父母教他神秘巫術，信奉桑特利亞（Santeria），用動物祭祀，是一種與羅馬天主教混合的屬靈崇拜。他跟隨女巫和術士學習到一生本領能施巫術，以撒旦之名令人的靈魂離開肉體，用來咀咒人；他還在深夜去到橫街窄巷的酒吧招魂，將人的靈魂帶去邪惡的帝國。



1999年晚上，他的靈魂離開身體走進一列火車，車廂內擠滿無臉冤魂，極速駛向地獄，正當千鈞一髮之際，遇見了上帝，當他復生時承諾將自己的生命交給耶穌，掉了家裡價值10萬美元的偶像，但隨之而來受到魔鬼30天的攪擾，惡魔在晚上掐住他的脖子，使他沒法喊出耶穌的名字。直至30天過後，惡魔消失了，耶穌告訴他這段日子想試驗他有多愛主，也斥責撒但以後不許碰他。



今天拉米雷斯以自己名字創立「拉米雷斯事工」（John Ramirez Ministries），透過書籍、課程，提供戰勝屬靈爭戰的方法。他認為，屬靈爭戰就是與黑暗帝國打仗，惟有靠著耶穌基督十字架的救恩才能戰勝撒旦。

