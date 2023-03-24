教會搶人才 ChatGPT日本MindAR聯手闖入宗教界？

人工智能熱潮一浪接一浪，繼元宇宙後ChatGPT闖入人類世界，ChatGPT神學知識測試爆滿分，連日本MindAR也能為信眾提供25分鐘佈道，教會與宗教領袖何去何從？



莊政誠博士在誠心呈義福音事工新一集節目探討「人工智能與教會未來」，提到微軟Microsoft 2017年收購虛擬實境社群AltspaceVR及大裁員，元宇宙在這平台結束服務，許多元宇宙的教會原本使用這服務也受影響，正在考慮何去何從。



人工智能熱潮一浪接一浪



元宇宙熱潮興起一時，現在又被聊天機械人ChatGPT取代，這款人工智能靠著快速的理解以及回答人類語言的能力，短短兩個月內紅遍全球科技業，累積超過1億人註冊使用，連教育界的老師也用來設計課程。



在教會界不少基督徒關注，教牧同工用來寫講章，元宇宙熱潮好像以另一種形式回朝，莊政誠認為這應驗了傳道書1章9節說：「已有的事後必再有；已行的事後必再行。日光之下並無新事。」教會圈內對於人工智能持正反兩極意見，反對者認為撒旦用這方面控制人，不久將來人工智能取代了人類，繼而控制整個世界。



曾經在科技界工作的莊政誠持正面態度：「隨著現代科技的發展，人工智能的技術在精神、心理健康領域的應用，確實已經能夠做到心理健康疾病的精確識別，不過還是需要用專業的醫生和心理諮詢師作判斷。」



ChatGPT神學知識測試



在教會牧養方面，莊政誠認為人工智能帶來正面發展，這取決於教會的態度。他引用靈糧神學院吳炳偉牧師的實驗，曾經任職Apple Computer工程部主任的吳炳偉在實驗裡向ChatGPT進行神學知識測試，詢問4條問題：



1. 可否提供十種與神同行靈命增長的方法？



ChatGPT列出的方法計有禱告、讀經、敬拜、團契服侍、默想主話語等。



2. 我必須做甚麼才能得救？



ChatGPT列出六項，例如認識到你是一個需要救贖的罪人；信耶穌是神的兒子；為你的罪而死；從死裡復活；為你的罪悔改並遠離它們等。



3. 我應該在星期日繼續去教會嗎？



ChatGPT表示，決定權在你但考慮一些事情，例如教會為信徒提供支持和鼓勵的環境；聆聽聖經的教導可以加深理解，並且增強你的信心；還有可以與其他信徒一起敬拜帶來安慰等。



4. 請解釋何謂三位一體？



ChatGPT解釋，三位一體是基督教的教義，指出父上帝、子耶穌基督、聖靈，這三個位格是同等也是永遠，這副人工智能還引用聖經馬太福音28章19節（大誡命）、馬太福音3章16至17節（耶穌受洗）闡釋基督教信仰的基本信條。



日本人型AI佈道安慰信眾



早在多年前日本已經設計了一個名叫MindAR人型機械人的和尚，身高6呎4吋、重132磅，能為信眾提供25分鐘《心經》佈道，當時已經有不少人相信這副機械人能夠大幅度取代人類宗教領袖。



莊政誠卻認為，人工智能幫助人多於取代人的工作，例如它能夠培訓人、獨特理解方式交付工作，不過最後還要人來判斷是否能夠完美達到人類的要求，而且還需要用人的思考修正調整交付給它的工作流程。



同樣地，人工智能可以寫講章、提供輔導安慰，但不能夠搶去教牧同工位置，教會反而趁早在新的世界學習新知識，進入新的領域，好像元宇宙出現時一樣。莊政誠直指，人工智能會不會取代教牧同工的工作，這取決於「教牧是不是有服事的熱忱，他／她工作的質素是不是夠高。」

