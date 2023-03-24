以色列國家步道發現罕見古老馬賽克地板

以色列房屋管理局（Israel Anqituities Authority）與索哈姆地方議會（Shoham Local CouncilSh）攜手在以色列國家步道沿線發現一塊精美的古老馬賽克地板。



一座古老教堂的馬賽克地板於1980年代首次被發現，但此後被覆蓋且無法進入。以色列房屋管理局考古學家Yair Amitzur表示：「馬賽克工匠坐在這裡和靈感來自他周圍盛開的海葵。」



這塊五顏六色的馬賽克地板位於索哈姆工業區，裝飾著各種花卉圖案，過去40年一直被覆蓋，工作人員正修復考古一部分遺址，讓遺址變成以色列國家步道沿線的一部分。



該地是古羅馬時期的鄉村別墅，還有農業加工設施和幾座為古代居民服務的建築，拜佔庭時期一座教堂位於連接沿海地區和朱迪亞謝菲拉低地的古道旁，可穿過6號公路，沿路步道每隔幾公里就有古老的「提神站」（refreshing stations），「提神站」為古代旅行者提供了休息、祈禱及恢復精力的場所。



以色列房屋管理局局長Eli Escuzido表示，修復項目還包括創建新的休息區域，供往來的遊客和本地居民娛樂。由於這個項目，以色列國家步道的徒步旅行者將能夠在該地點停下來補充水分，希望以色列國家步道沿線的每位徒步旅行者都能欣賞這些古代遺址的人文價值。

