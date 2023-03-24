世界詩歌日：失落的語言呼喚人類靈性美善

聯合國教科文組織將3月21日定為「世界詩歌日」，為這種瀕危語言保育並促進世界不同文化的交流；在中國詩歌有特殊地位以此探究東方文化；在世界局勢動盪之際，烏克蘭戰地女孩之詩給人聆聽種族對生命的體驗；而基督教的詩篇具三千多年歷史，但影響力穿越時空，成為人類共同的靈性補給。



世界詩歌日 瀕危語言發聲機會



聯合國教科文組織在1999年將3月21日定為「世界詩歌日」（World Poetry Day），向全球宣傳閱讀、寫作、出版和教授詩，目的是通過詩歌表達語言的多樣性，讓瀕危語言有機會在其社區內得到聆聽。此外，世界詩歌日也是為了促進詩歌教學，恢復詩歌與舞蹈，戲劇，音樂，繪畫等其他藝術形式之間的對話，支持小型出版商及在媒體上創造富有魅力的詩歌形象。



世界詩歌日讓公眾了解及加深詩歌文化，有助於理解其他文化、傳統和價值觀，並且能夠配合世界不同文化的交流與融合。詩歌之所以可以聯結起人們，凝聚人心，是因為它的語言易於傳播，有時甚至是直接的。它可以改變我們的思考方式，激勵我們探尋真理、美和愛，甚至在某些時候可以拯救我們的生命。



中國詩歌的地位特殊



在中國，詩歌的地位是特殊而重要的，中國的詩歌文化歴史悠久，從唐詩到宋詞，元曲再到近現代的短詩、長詩、現代詩歌等，中國古代和現代詩歌文化構成了中國人民獨特的文化，思想和審美觀。世界各地的人們在讀中國古詩詞和現代詩歌時，探究其中的情感和歴史內涵，更為深刻地理解中國文化。



烏克蘭戰地詩歌 聆聽種族對生命的體驗



在烏克蘭，詩人謝爾蓋·扎丹（Serhiy Viktorovych Zhadan）在去年2月俄羅斯入侵國土之時，發表了詩作《第一次空襲》，通過一位女子的內心矛盾和糾結，詩人描述了戰爭中人們既脆弱又堅強的心理狀態，讓人們更能切實體會戰爭帶來的劇烈震撼，這正是詩歌能夠讓我們在神秘和藝術魅力之間產生共鳴的原因。



《第一次空襲》



街道。一位女子迂迴穿過街道。

她停下。在蔬果店前

她猶豫。

一定要買麵包？沒有了──足夠嗎？──不夠

麵包？

今天一定要買麵包嗎？還是──

明天再買？──

她猶豫。

她盯著。她盯著手機。手機。響了。

母親。她對母親說：媽媽！

沒聽媽媽說什麼

她大喊。

在蔬果店的玻璃窗前；又朝著蔬果店的玻璃窗

大喊

彷彿朝著玻璃窗上的自己

大喊。

拍著手機。

迂迴穿過街道，大喊

朝著她看不見的──難溝通的──

母親。



眼淚。眼淚，再也沒有機會

原諒

她的母親了。忘記

麵包。

忘記。麵包和世上每一個活著的事物。把它拋棄。

把它留下。獨自。



那個早晨

開始了。第一次空襲。



基督教詩歌 滋養人類靈性



基督徒對詩歌並不陌生，因為詩歌在聖經中佔有重要的地位，尤其是在舊約聖經中的詩篇，它是希伯來人的文化寶庫。詩篇包含了一繫列的贊美神、哀求祝福、傾訴內心等主題，被許多基督徒視為靈修讀本。



其中，詩篇118篇5節就是一個充滿信心的例子：「我在急難中求告耶和華，祂就應允我，把我安置在寬闊之地。」這句話表達了詩人大衛在面臨困境時向神呼求，並且相信神會施行拯救，將他帶到寬闊蒙福之地。



事實上，詩歌在基督教發揮了重要作用，透過詩人與上帝的情誼感化各地族群，時至21世紀的今天影響力擴散到世界各地，成為人類共同的靈性補給。

