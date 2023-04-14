「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」荃灣首展 視藝福音感染社群

「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」4月進駐荃灣區，為首次進入相對基層的社區，以藝術媒體接觸社群，是次參展藝術家有新福事工總幹事梁友東牧師、香港藝術動力創辦人周文志，藝術展期間設有公眾導賞時段及講座。



由荃葵青愛鄰舍福音網絡、香港藝術動力主辦「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」4月4日至16日在基督教敬拜會（荃灣區）恩臨培訓中心舉行，是次展覽邀請新福事工總幹事梁友東牧師、香港藝術動力創辦人周文志參展。



藝術展期間設有公眾導賞時段及講座，梁友東牧師主講「使命人生，走入人群之藝術宣教」、周文志主講「基督教藝術如何感染社群」。



主辦單位指出，藝術展源於一個理念，就是深信上帝從圖像向人曉喻祂的美善信息，而神就是愛，十字架彰顯主救贖的大愛，一群被神愛激動的人透過藝術作品的信息，造就教會弟兄姊妹，深化屬靈領域，同時面向社區讓未信的人看到藝術展中的福音元素，從而親近神。



周文志感恩，「燃亮生命巡迴藝術展」進入荃葵青區的教會網絡，吸引在「荃葵青愛鄰舍福音教會網絡」成員教會的弟兄姊妹，是首次進入相對基層的社區以藝術媒體接觸社群。



該藝術展先後在香港浸信教會、播道會恩福堂及港福堂等教會巡迴舉行。香港浸信教會主任牧師陳康推介分享，指出視像藝術在華人教會被忽略，源於十六世紀宗教改革時期，教會為了與天主教有所分別去視像藝術化。



他引述浸信會著名牧者唐佑之《審美神學》一書所指，藝術是能力、過程與產品，「能力」是以人的才智使事物美化，「過程」透過繪畫、雕刻、攝影等形成美的形象，最終完成一件藝術「產品」，讓人瞥見創造主的美善。



基督教播道會恩福堂黎家翹牧師認為，藝術展覽的作品能免去中世紀留於偶像化和說教式的表達，多面體地深刻表達聖經中的真理故事和恩情。



今年1月「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」在播道會港福堂舉行，林誠信牧師表示，從眾多作品得到心靈的啟發與激勵，參展人梁友東牧師和周文志藉著展品能夠帶出屬靈的信息，引導信徒對身處的社會貧富問題作出思考及行動回應，效法主耶穌義僕之腳蹤進入受苦之群體關愛他們，讓他們能領受體會十架整全救恩的好消息。

