「燃亮生命藝展」復活節現身荃灣 關愛基層與受造世界





「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」復活節期間進駐荃灣區，為首次進入相對基層的社區，主辦方於今天（4月6日）舉行開幕禮，並由參展人周文志及梁友東牧師帶領導賞，兩人部分作品傳遞出基督受苦、復活與關愛基層人士的信息。蕭如發牧師接受本報訪問時指，該次藝展乃荃葵青愛鄰舍福音網絡福音佈道雙月活動之一。



蕭如發牧師：藝術展的開始也是佈道的開始



主辦單位之一、荃葵青愛鄰舍福音網絡主席蕭如發牧師在開幕禮致辭表示，每一個的生命都是藝術，整個基督教也呈現出藝術感，有次到美國參觀水晶教會，門外有很多藝術品，如五餅二魚、耶穌為門徒洗腳等。



他並指，「愛與光巡迴藝術展」的開始也是佈道的開始，叫人認識復活生命的主，叫神得榮耀讓更多人得著祝福。因此藝術品不是一件死物，是透過人傳播福音讓人認識生命的主。



蕭牧師在祈禱時稱，每一個人和家人都需要救主，祈盼主在他們遇上煩惱時進入其生命，而我們得著耶穌基督的祝福就當傳開去，藝術作品是其中的媒介。



藝展乃福音佈道雙月活動之一



蕭如發牧師接受本報訪問時指，「荃葵青愛鄰舍福音網絡」正舉行福音佈道雙月，今次藝術展覽作為機會讓弟兄姊妹和朋友，透過每一件藝術作品傳遞福音和參與教會的信息。該網絡於下星期也在這展覽場地舉行佈道會、青少年活動等。



蕭牧師補充，愛鄰舍福音網絡是第一個社區網絡的機構，十多年前開始凝聚一群服侍基層人士的教會，有來自荃灣、青衣、葵涌、葵青的教會，形成一個網絡在社區舉行祈禱和佈道，都是為了福音的緣故而聚集一起。



梁友東牧師：每件作品都是一篇講章



參展人之一、新福事工協會總幹事梁友東牧師分享，視覺藝術是服侍人、啟發人思考神的愛，其作品也採用十字架，彰顯耶穌基督的愛和成就救恩。在受苦節和復活節十字架給人盼望，他自言創作的每件作品都是一篇講章。



此外，除了基督復活的信息，他指本身的作品也推動關愛受造世界的使命，在服侍的機構關愛貧窮的人，《貧窮人的資產》就曾在廟街展覽走進人群當中。



周文志：藝術品非金屬物乃感染人生



另一參展藝術家、香港藝術動力會長周文志表示，藝術品不是金屬物件，藝術創作目的是感染人生，視覺藝術進入教會讓人看到藝術的重要性。



他笑言，不是搞革命而是呈現上帝的美善、感染人生，所以藝術品需要放置在接近人群當中，「我們不知道上帝何時觸動人，但我們只是盡力去做，也相信這是神所喜悅的。」



該次藝術展在復活節期間進行，並且在相對基層的荃灣區舉辦具特別意義。參展藝術家周文志、梁友東牧師在導賞時段分享每件作品背後的信息，其中帶出基督受苦復活的意義。



【作品導賞】周文志：荊棘鐵釘刑具待耶穌／重型叉筷基層搵食難



《榮耀的冠冕》：周文志指荊棘和鐵釘是殘害主耶穌的刑具，製作時用水喉銅管扭曲出來，將釘燒焊上去；三枝大鐵釘用機器切割，再用人手打造出凹凸粗糙的效果，然後電鍍成金色。物料並非貴重卻是上帝的創造，製造出一種強烈的視覺效果，喻表上帝將人升格成為貴重的器皿，耶穌為我們捨棄生命，我們也捨己為人，這是信仰的核心。



另一作品《搵食艱難》：這是一組吃飯工具包括巨型的筷子、刀、叉，是用不銹鋼、木、樹脂膠造成，喻表基層人士搵食不容易好像提起千斤的重擔。



有參觀者嘗試拿起工具，親身體驗勞苦階層的搵食艱難；作品讓人反思基督教信仰本身是貧窮人的福音，給人一杯涼水。周文志指，上帝吩咐我們為大地的管家，我們應當好好善用社會資源，讓每一個人有尊嚴地生活。作品在今次相對貧窮的地區荃葵青展覽特別具意義。



【作品導賞】梁友東：鏡中反思耶穌復活／貧窮入資產是紙皮



梁友東牧師介紹新作品《你「信」嗎？》，是用混合素材創作。作品描述出羅馬書10章9節：人若口裡承認耶穌，心裡信神叫祂從死裡復活就必得救。



在復活節期間作品帶出耶穌復活是基督信仰的根基，人若承認基督為主心裡相信主的復活，與神建立關係便得著救恩。



作品用心和口拼砌出「信」字，展現了基督復活的空墳，讓人思考神救贖的恩典，並且從作品的鏡子中看到自己，反思我信督督復活嗎？



為基層人士發聲的《貧窮入的資產》 用紙皮疊立一組紙皮箱，箱外貼上基層人士的生活寫照相片；描述香港是貧富差距極大的城市，據統計香港有140多萬人生活在貧窮線下，貧窮源於人的貪婪和自私，導致資源分配極不均勻。



該作品也述說了一個感人故事，梁牧師分享有參觀者被作品打動，徵得同意下拍照片廣傳出去，讓更多人認識和關心基層人士的生活。



「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」由荃葵青愛鄰舍福音網絡、香港藝術動力主辦，日期：4月4日至16日，地點：基督教敬拜會（荃灣區）恩臨培訓中心舉行（新界荃灣青山公路388號中染大廈20樓1-6室）；展覽期間設公眾導賞時段及講座。

