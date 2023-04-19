泰國潑水節現身香港 基督徒如何看待？

每年4月13至15日是泰國潑水節慶祝新的一年來臨，根據佛教傳統藉著水淨化罪根。今年香港亦舉辦潑水節，基督徒應否參與？



潑水節：佛教意味 維繫人倫關係



潑水節為泰國新年慶祝活動重頭戲，在柬埔寨、老撾、緬甸、斯里蘭卡和其他與佛教有關的地區也舉辦活動；根據佛教傳統水象徵著淨化功能，糾正去年的錯誤迎接新的一年。



在這些地區大批群眾在街頭喧鬧潑水，到廟宇將水灑在佛像和僧侶的手上，象徵個人的罪孽已經被淨化，還帶食物給僧侶透過做善事功德圓滿，帶有贖罪的意思。



專欄作者Tessa Sanchez在《今日基督教》（Christianity Today） 發表文章， 探討佛教節日如何與基督徒信仰接軌。她指，潑水節除了與佛教根源也與人倫社會息息相關。



在這假期，泰國人到全國各地旅遊探親加強家庭關係，為了向長輩表示敬意將水倒在他們手上尋求祝福，而且交換茉莉花、玫瑰花、木蘭花製成的白色花環，在泰國社會的基督徒為了尊重長輩，雖然不會參加潑水節的佛教儀式，也藉此表達對父母輩的尊重，遵守基督信仰孝敬父母的教導。



基督徒接受潑水節：尊重家人 傳耶穌活水福音



在文中作者引述兩位當地的牧師對潑水節的意見——清邁創造教會（Creator Church）柴布恩西里牧師（Rev. Chaiboonsiri）、前宣教士Dream Waiwang。



兩位牧者認為可以接受潑水節背後的人倫觀念，證明尊重長者對基督徒並不互相排斥，因為在泰國基督教被視為反文化，昄依基督教的人被視為放棄了父母和社區的信仰價值，如果不再參加佛教的習俗和儀式，家人可能覺得這些後輩拒絕家庭和泰國人的身份。



在泰國親人去世之後，根據傳統習俗家人將聖水澆在遺體上，通過寺廟捐獻為死者立功德，僧侶在遺體上誦經，曾經有基督徒不參加這部分的葬禮被家人視為侮辱家族，縱使跟家人傳福音也難以被接受。



前宣教士Dream Waiwang表示，今年潑水節在教堂講道引用約翰福音4章，耶穌在井旁與撒瑪利亞婦人交談提到活水的故事，藉著潑水節成為基督徒分享福音的機會。他指，水無處不在，然而基督是活水的泉源，惟有基督才能洗淨人的罪惡，期望每一個人都接受耶穌基督是生命之源。

