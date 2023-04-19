東歐傳道會製作「線條」聖經499幅圖畫述說耶穌故事

東歐傳道會推出計劃，製作499幅新約圖畫，每章兩幅，吸引年青人透過圖像進入聖經文本。



東歐傳道會 （Eastern European Mission） 出版總監斯科特·海耶斯（Scott Hayes）負責在前蘇聯控制的國家分發聖經，他認為聖經圖片可以吸引人並將他們拉入文本的真相中。他與平面藝術家弗雷德（Fred Apps）用線條繪畫出499幅新約圖畫，每章兩幅以說明整書卷，從馬太福音到啟示錄，根據知識共享原則提供這些圖像供任何人用於事工。



海耶斯接受《今日基督教》（Christianity Today） 專訪分享理念源自聖經，希望每個人都能得到，當中包含三重意義：1. 希望每人獲得一本實體圖畫聖經；2. 希望每人明白理解聖經；3. 更希望每人得到「祂」，基督最終內住在人的生命。



在構思過程之中，海耶斯指出來自一個夢想，然後與聖經出版商開會商討：「我們需要去哪裡？我們需要做什麼？我們需要為青少年提供怎樣的聖經？怎樣呈現新約的東西？」



本身是聖經老師的他，認為最有效的方法是圖像，他會從每章新約書卷選出兩個重點，以兩幅圖畫表達，這是給年青人最好的方法，令他們對聖經留下深刻印象。他從每書卷的重點和選取圖像的時候，反問自己年輕時對聖經這書卷有什麼深刻的記憶？同時以聖經老師的角度思考傳遞什麼信息給年輕人？



海耶斯舉例，馬可福音12章耶穌回應法利賽人的質問：「納稅給該撒可以不可以？」耶穌回答：「該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」（14、17節）人們可能未必記得耶穌在哪一章提及交稅給凱撒，但他們會記得錢幣的頭像就記起凱撒，然後快速翻閱聖經找到想要的東西。



因此，他與圖形藝術家弗雷德一齊創作插圖，大約用了半年時間完成，目前這部聖經插畫是實驗階段，可以在網上下載大家共享，並與東歐傳道會協商轉化成為一部圖畫聖經，如果出版將會提供德語、法語和其他語言，例如塞爾維亞語新約插圖版本，從而令更多人閱讀聖經。

