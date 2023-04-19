福音廣播佈道家史丹利牧師離世：勉信徒永在上帝身邊

福音廣播佈道家、美國浸信宗著名牧師查理‧史丹利（Charles Stanley）周二逝世，享年90歲，離世前不忘勸勉信徒「上帝在身邊永遠不孤單」，成為絕響的牧者靈修筆記。



14歲蒙召 福音廣播50年



亞特蘭大第一浸信會主任牧師查理‧史丹利（Charles Stanley）創辦的 In Touch Ministries 網站4月18日宣布敬愛的牧師博士於當天早上7時30分去世，享年90歲，並請大家一起為其家人祈禱，追思會將於4月22日（周六）上午10時在亞特蘭大第一浸信會舉行，按家人意願僅限家屬參與。



史丹利牧師於1932年9月25日出生在弗吉尼亞州，14歲蒙召，先後在西南神學院、亞特蘭大路德賴斯神學院就讀獲神學博士學位。從1971年擔任亞特蘭大第一浸信會主任牧師；1982年創辦In Touch Ministries透過無線電廣播傳福音，覆蓋範圍超過100萬戶家庭、全球127種語言轉播福音信息。



囑咐信徒上帝在身邊永不孤單



史丹利近日在 In Touch Ministries 網站分享靈修心得，囑咐信徒「上帝在身邊永遠不孤單」，表示人一生追逐金錢與享樂仍感到虛空，勿讓這些「假神」使我們與天父分離。



他指，人的一生崇拜金錢、名譽、成就、享樂，最終仍然感到虛空沒有成就感，正如傳道書3章11節所羅門王觀察到人類渴望物質的成就，「神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裡。然而神從始至終的作為，人不能參透。」



數百年後，耶穌親自證實了這個真理：「人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。」 （約4:14）因為主想要與我們建立個人關係。



然而，我們常常沉迷於罪惡而不是敬拜上帝，使徒保羅在羅馬書1章指出，羅馬人信奉許多次等神靈，罪惡和假神分散人與天父相交的永恆呼召，悔改後的信徒在生命中應當小心。



史丹利囑咐信徒，天父創造我們的時候是要在祂裡面找到滿足，因著祂對整個世界的大愛，不想讓任何人在沒有祂的情況下度過永恆，「主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。 」（彼得後書3:9）。

