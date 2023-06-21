英國教會聯署 促嚴格控制足球賭博廣告和贊助

賭博遺禍不分地域，英國賭波白熱化到必須正視的程度，近日教會跨宗派聯署促請政府嚴格控制足球賭博廣告和贊助。



英國浸信會聯盟、蘇格蘭教會、衛理公會、聯合歸正教會稱，政府推出賭博白皮書諮詢公眾意見是可喜的變化，然而要等待三年才進行此舉還要進行更多磋商表示失望。



聲明指出，年輕人是賭波問題機率最高的一群，足球賭博廣告和贊助使賭博正常化，尤其是體育方面，令情況更形嚴重。政府有必要制止這現象，保護年輕人以免賭博問題進一步惡化，包括加強對在線賭注的檢查和限制；強調廣告是一個需要更嚴格控制的領域。



儘管白皮書朝著令人鼓舞的方向發展，但是教會對其公佈的三年等待和舉行更多磋商的決定表示失望，這意味著進一步「拖延和淡化」。



教會界呼籲政府不能再拖延了，建議政府確保賭博納入公共衛生優先處理事項，不再以營銷和自願守則的限制、諮詢公眾意見為藉口，導致政府錯失了採取更多措施，減少年輕人受到博問題困擾和造成的傷害。



基督教競選團體CARE早前也提出有關憂慮，認為對延遲賭波改革表示不滿，直言對制止足球賭博廣告和贊助沒有必要進行更多磋商，改革就在當前。



據英國博彩委員會統計，全國約5.5萬名11至16歲兒童沉迷網上賭博，45萬人經常參與賭博，而沉迷網上賭博人士自殺機率比一般人高出15倍。

