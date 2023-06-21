黑白謊言！ 張天和牧師提供8個指標辨別





聖經記載無數人物說謊言，如何分辨白色謊言？香港神學院院長張天和牧師在遠東廣播網台節目「黑白謊言」破解個案，並在倫理層面提出8指標作取捨。



謊言：魔鬼語言藝術 亞拿尼亞保名聲



張天和首先為謊言下定義，謊言是講的話與事實不符，神絕對不說謊也希望我們行事為人誠實。人說方言有4個原因：保護自己、獲取個人利益、雙方無法互信、掩飾個人的罪。



聖經第一個謊言在創世紀，魔鬼對亞當夏娃說謊，食禁果之後不一定死，亞當夏娃固然沒有死，但不等於魔鬼沒撒謊。魔鬼用語言藝術明知亞當夏娃食了禁果後靈性與上帝隔絕即時死亡，並非指肉身的死，魔鬼的謊言令人難以分辨目的，令我們懷疑神，懷疑自己，離棄真道。



另一個經典的說謊故事在使徒行傳5章1至11節，亞拿尼亞變賣田產連一句話都沒有說就被使徒斥責欺哄聖靈，即時斷氣身亡。張天和解釋，當時沒有規定要變賣田產也沒有規定變賣田產就要把全部給教會，奉獻全部給教會是神的工作，所以賣田賣地之後奉獻幾多決定在亞拿尼亞，問題是聲稱奉獻了全部變賣的田產就是說謊，說謊背後是為自己、建立地位和名聲、在使徒年代可獲分配更多資源。



分辨謊言與誠實：最高層次忠於神



張天和牧師在第二集分析說謊的種類，對於所謂「白色謊言」，有說是出於好意和愛，但建議用另一種方式表達盡量避免說謊。



基督徒說謊可能出於自身的軟弱，例如：作假見證、為求自保、希望容易解決困難、對神信心軟弱、偽裝自己、不承認弱點和過錯。聖經多處提醒信徒棄絕謊言，隨從真理不要彼此說謊，因為已經脫去舊人和舊人的行為。



說謊不但違反真理與神為敵，還會傷害群體、破壞互相信任關係；而且帶給人錯誤的資訊，更甚是有傳染性的，將罪惡擴散出去。



信徒生活層面，如果祈禱不認同內容，或對詩歌有不認同的地方，張天和建議不說「阿門」，若然歌詞叫人全然奉獻，但自己未做到也不建議唱這歌，因為若然做不到等同欺哄聖靈，張天和笑言作曲的人切勿作到這麼盡。



在倫理層面，怎樣分辨謊言與誠實？張天和提出8個層次，盡量做最高，順序如下：1. 順從及忠於神；2. 救人的性命；3. 忠於家人；4. 忠於事業及摯友；5. 忠於鄰舍；6. 忠於其他人；7. 忠於其他生命；8. 忠於物質世界價值。



是次節目來自遠東廣播Sooopodcast，內容取自Sooo恩石「信仰不像你預期」 EP054 黑白謊言（上、下集），播出日期為5月5日及12日。

