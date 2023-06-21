華理克牧師 司布真學院首位名譽校長：四代人深厚情誼

美國加州馬鞍峰教會牧師華理克（Rick Warren）被任命為司布真學院首位名譽校長，華理克表示四代人與學院有深厚關繫，高曾祖父曾在司布真學院研習信仰，接受呼召往美國建立教堂。



司布真學院是一所位於倫敦的浸信會宗派機構，由浸信會傳教士查爾斯·司布真（C.H.Spurgeon）1856 年創立，被稱為「牧師學院」，今天成為英國領先的福音派學院，每年有5,000多名男女接受基督教宣教和事工培訓。



該校宣佈司布真學院很高興任命華理克牧師為第一位名譽校長（first honorary Chancellor），並於今年4月正式生效。



聲明中指出：「大學或高等教育機構的校長職位由傑出人士擔任；他們是該機構的名譽和禮儀負責人。這是一個官方和大使的角色，校長將作為司布真學院的願景、福音使命和價值觀（國內和國際）的重要倡導者，因為校長和學院一起，通過尋求進一步發展來服務全能的上帝在英國及其他地區的大使命，以我們的創始人司布真先生為榜樣。」



美國加州馬鞍峰教會牧師、《標杆人生》作者華理克（Rick Warren）與司布真學院甚有淵源，華理克祖父高曾祖父曾在司布真學院研習信仰，接受呼召被司布真先生親自派往美國建立教堂。



華理克被任命為司布真學院首位名譽校長時表示，很高興在這個發展和使命的重要時刻正式加入司布真學院擔任第一任名譽校長。



「我與司布真和他創立的學院的事工，有著四代人深厚的個人和家庭聯繫，司布真讓我的家人搬到美國。此外，啟發我從聖經事工中對按立和信念的意義的理解。」



華理克牧師去年按立3位女牧師，引發教派爭論，指有違「男性領導」的教條。美南浸信會神學院10月10日通過決議，申明立場只有男性才能成為牧師。



另方面，69歲的華理克牧師去年亦宣佈退休，並已找到接班人於2022年9月上任，新的主任牧師是安迪·伍德（Andy Wood），曾為 Echo.Church 的主任牧師，一直以來跟華理克合作推動標竿人生教會。



華理克牧師於1980年創立馬鞍峰教會，在美國有15間分堂，事工遍及歐亞各地，其暢銷著作《標竿人生》（Purpose Driven Life）於2002年出版，提出40天個人靈修之旅、解答人類被神創造的5個人生目標，在香港及台灣教會掀起一陣熱潮；美華理克於2005年亦被美國《時代雜誌》（Time Magazine）評為美國近代最有影響力、最受矚目的屬靈領袖。

