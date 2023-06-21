教會復常 蔡少琪院長：從打碎敵視隔膜開始

教會復常從打碎敵視隔膜開始，建道神學院院長蔡少琪呼籲教會回到基督心腸的原點，不怕人，不怕非議，只怕神。



建道神學院院長蔡少琪在今期《院長的話》以「打碎敵視的隔膜：不怕非議，為主作美事，傳頌愛萬民的主」為題，指出教會「真正的復常」必須從「打碎敵視的隔膜」開始。



現今不少教會「懼怕敵視，縱容敵視，懼怕人言可畏，懼怕人，就是不太懼怕神！」教會要復常，教會就必須不畏懼各種敵意，要打破各種内心的敵意．惟有在主裡才有和睦，為受欺壓者申冤祈禱，慨嘆香港教會離開真正的復常甚遠。



他鼓勵人傳神愛萬民，打碎敵視隔膜的福音，但往往遭遇許多人的敵視，使徒保羅一生努力向外邦人傳福音，被同胞攻擊看他如同瘟疫一般，因此要打破敵視的隔膜，從效法基督和愛開始。耶穌本身示範瞭如何打破仇恨，縱使彼得三次不認主，耶穌還是在加利利海三次問彼得：「你愛我比這些更深嗎？」



蔡少琪自言内心深切禱告：「求神讓香港的教會，回到基督心腸的原點，回到彌賽亞使命的原點，回到愛衆人的原點，在合乎聖經真理，在神所喜悅的事，在耶穌喜悅的美事，在行公義好憐憫的事，在傳福音和普世宣教的事，在為掌權者禱告，為受壓制的得自由的事上，剛强壯膽，不怕人，不怕非議，只怕神！」



從宣道會運動，宣信博士在紐約貧窮的意大利新移民傳福音，被富裕的長老會拒絕他們加入教會。宣信向這些高貴的長老宣告，主的靈在他身上，膏了他向貧窮人傳福音，於是以七人開始包括曾經失敗的酒徒展開了宣道運動。約翰衛斯理運動也是從耶穌彌賽亞使命宣言開始，1739年4月在布里斯托展開公開佈道運動。



蔡少琪盼望大家能剛強壯膽，一心為善， 帶著智慧與神同行，關心受傷、迷失、痛苦等的人。

