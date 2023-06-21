俄羅斯導彈擊中基督教援助食物倉庫

俄烏戰爭持續，在剛過去周六（13日）俄羅斯導彈襲擊捷爾諾波爾市，擊中基督教援助組織（Christian Aid）食物倉庫，幸未有工作人員受傷。



俄羅斯軍方5月13日向捷爾諾波爾市發射導彈，該地為烏克蘭樂隊創造力二人組（Tvorchi）家鄉，他們正代表烏克蘭參加在利物浦舉行的歐洲歌唱大賽（Ukraine's Eurovision entrant）。



導彈擊中數座建築物，包括基督教援助組織（Christian Aid）食物倉庫，倉庫儲存價值超過12,000英鎊的食品包，打算於上周日烏克蘭母親節分發，該批食品由公眾捐款換購。



Christian Aid表示倉庫被毀，但沒有工作人員在襲擊中受傷。烏克蘭項目經理麗茲·哈里森（Lizz Harrison）指：「這次針對非軍事目標的最新襲擊，表明我們的烏克蘭合作夥伴每天都在冒著風險，以確保人道主義援助到達最需要的人手中。」



當地合作夥伴慈善機構改革之光（ight of Reformation）負責人洪塔爾（Ivan Hontar）稱，這是人道主義援助倉庫，也是該區教會協調中心，導彈完全破壞了建築物。



捷爾諾波爾，烏克蘭西部捷爾諾波爾州，捷爾諾波爾區，捷爾諾波爾市鎮內的城市，為同名州的首府、同名區及同名市鎮的行政中心，位於塞雷特河河畔，人口224,921。

