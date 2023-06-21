唐崇榮牧師全球告別佈道會 9月北美東岸四城市舉行

著名華人佈道家唐崇榮牧師2019年展開全球告別佈道會，今年9月將於北美東岸四個城市舉行「2023美東告別佈道會」。



唐崇榮國際佈道團消息，唐崇榮牧師在美國事奉主50周年之際，於今年9月前往美國東海岸四個地區：華盛頓特區、費城、波士頓、紐約，藉著大型佈道會向當地人民作見證，透過其一生的事奉讚美上帝的祝福，將一切榮耀歸於至高神。



該次北美東岸告別佈道會所選四個城市皆為北美重要的城市，知識分子聚集地方，佈道團牧者正密鑼緊鼓與當地大學查經班和基督徒學生團契接觸，希望能在各校園舉行信仰講座，邀請信徒連同親朋戚友赴會。



83歲的唐崇榮牧師為當代華人最具影響力的佈道家，2019年計劃展開一系列約200場全球告別佈道會。



當年在北美西岸舉行，唐崇榮牧師回顧一生50年傳道生涯，向全球超過3000萬人講道，他在佈道會以「存在、虛空、永恆」為主題，分享生命故事見證上帝奇妙作為。



唐牧師憶述，3歲父親離世、33歲母親獨自撫養十個孩子，生活艱難，回顧一生感謝上帝在他的成長中塑造不屈不撓性格，自言17歲回應上帝呼召投身全職事奉，一直至今未有後悔而且越越服事越甘甜 。



他鼓勵弟兄姊妹，尤其是年青人全然獻上自己，走上服事上帝的道路，服侍主是蒙福之路，帶給人極大的祝福。

