港府規劃未來新界北部 教關調查發現單親家庭最貧乏

教會關懷貧窮網絡（教關）與基督教北區華人聯會5月20日發佈調查，了解北區社區狀況迎接港府未來新界北發展。調查指單親家庭貧乏指數達8.5分，但整體幸福感佔6.2分，反映居民與教會連繫能提升生命意義，亦為教會帶來福音契機。



香港特區政府2021年發表「北部都會區發展策略報告書」，為解決香港中長期的土地需求和回應可持續發展，未來二十年將重點發展新界北部，開拓容納約250萬人結合商住旅遊的大都會。



教關與北聯新界北鄰舍去年11月開始進行「2023年新界北鄰舍調查」，藉此了解北區社區狀況，並指面對香港未來的發展，北部居民在各種挑戰之時，也成為信徒和教會傳福音、轉化生命和社區的契機。



背景：長者家庭住公屋佔多 單親家庭顯貧乏



該次調查收回可分析問卷560分，男女比例約6比3；年齡集中在45至64歲；被訪者最多為二人家庭，其餘是三、四、一人家庭；大部分為獨生子女16歲或以下；長者家庭比例稍高於16歲以下兒童家庭。



被訪者各種生活狀況包括：家人需要照顧16歲以下兒童及殘疾成年人；過去12個月四分一被訪者曾經失業；四成多人領取政府經常津貼；39%人住公屋，其次是居屋、私人樓宇整個單位。



調查顯示貧乏指數，以地區劃分上水鄉郊最高（9.5分）；家庭類別劃分以單親家庭最嚴重指數達（8.5分）。



幸福感逾6分：連繫教會提高生命意義



心靈指數，大部分均能感到內心平安及能帶給別人祝福。分析指約8成受訪者與北區教會有經常聯繫，所以在教會影響下心靈指數可能比一般北區居民為高。然而發現受訪者精神健康受困擾，過去一年四分一（26.6%）受訪者因經濟缺乏未有向中西醫求診，約15%至16%受訪者出現抑鬱、焦慮情況。



整體而言，受訪者對生活滿意度，10分為滿分幸福感佔6.2分、快樂程度為6.75分，反映多數被訪者與教會有一定連繫，生命意義及快樂程度較一般市民為高，而且疫情過去提高生命意義和快樂程度。



教關回應調查時提出多項建議，例如有需要人士可運用「教關社關義工津助券計劃」，該計劃於2021年4月推出全港各區80多間堂會響應，約500多位義工人次投入服務。就以第五波為例，堂會義工作為電話關顧員和負責派送服侍，提供心靈關顧和信仰造就。



此外，北區堂會有食物援助服務，透過教關愛心行動支援堂會，例如一杯涼水緊急援助服務、愛心待用飯劵等；教關也作為橋樑轉介有需要的基層人士到政府支援和其他義工組織提供的服務。



報告總結，北部都會未來十年發展，人口增加、地區重建將進行，透過該次調查教關與北區堂會將建立基督徒社區網絡，迎接龐大的社區發展和福音禾場。

