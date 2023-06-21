美國男子襯衫印「耶穌拯救」入商場被保安阻撓

美國購物中心一名男子襯衫寫著「耶穌拯救」、 「耶穌是唯一的道路」，被保安人員要求將T恤脫掉，引起網民憤怒。



該名男子襯衫正面寫上「耶穌拯救」，背面寫著「耶穌是唯一的道路」和代表不同宗教之間和平的「共存」符號，保安人員告訴他商場政策禁止在場所內進行「拉客、示威、抗議、請願、宗教宣傳」，這件襯衫冒犯了明尼蘇達州布盧明頓購物中心的人，要求他脫掉T恤，引起網民對保安人員所行的憤怒。



不過保安人員反指，這名男子不只一次穿宗教T恤進商場藉此宣揚宗教，即使沒有積極的佈道行為，也算作拉客，這冒犯了商場的客人，同時違反了商場政策。據其網站稱，該商場的政策還反對「帶有淫穢語言、淫穢手勢，或種族、宗教、民族誹謗的服裝，這些可能會造成騷亂」 。



保安人員還指，當時給了這名男子幾個選擇，要麼穿著一件長袖襯衫蓋著T 恤，要麼脫掉襯衫，要麼離開商場。然而，該購物中心發言人表示，該男子最終獲准繼續穿著襯衫去購物。



這段視頻在網上瘋傳，不少基督徒稱在美國發生這種事情感到震驚，推特用戶卡羅爾哈珀寫道：「這不可能發生在美國，他有穿那件襯衫的言論自由權，在公共場行使信仰宗教自由權。」呼籲更多人穿基督教襯衫去那個商場。



有牧師建議該男子應對購物中心採取法律行動，應該起訴商場管理層；其他人則表示計劃集體穿著耶穌襯衫去購物中心以示抗議。

