KAGAYA星空世界展 10,000張照片創作天體視頻

星空攝影師加賀谷穰在西武池袋書店展出作品「KAGAYA星空世界展：相機捕捉到天空的禮物」，10,000張照片創作星空視頻，令人聯想聖經述說的星空充滿神的恩典。



西武池袋書店總店消息，星空攝影師、著名天文館視頻創作者加賀谷穰攝影作品展，於5月11至29日在本店7樓活動大廳展出，代表作品：《四季星空》、《天空有月》、《星河行》、《極光》、《太空艦隊》。除了首次公開他的最新作品外，還將放映約10,000張照片創作的星空視頻，由作曲家、歌手清田真奈美（Manami Kiyota）創作的原創歌曲組成。



展場除了設立供遊客拍照點外，還舉辦欣賞星空的脫口秀，透過銀河、月亮、極光等極具魅力的照片和視頻，一邊體驗星空，一邊了解地球和宇宙的奇景，每件展出的作品都附有解說詞，能詳細說明拍攝背景和拍攝方式。



加賀谷穰分享以「相機捕捉到天空的禮物」為主題，在於人們對身處的世界充滿想像，但同時不甚了解，大自然和宇宙世界是被我們忽略的禮物。這份禮物寶庫總是對任何人開放，我們可以通過觀察自由地仰望月亮、天體、流星的類型、銀河系和極光的說明。



提到「星」，加賀谷穰指出這個詞在聖經多次出現，讓他首先想到的是神向亞伯蘭說：「你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？」又對他說：「你的後裔將要如此。」（創世記15:5）



詩篇8篇是大衛的優美讚美詩：「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說：人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？」（3-4節）



在新約馬太福音2章：「那生下來作猶太人之王的在哪裡？我們在東方看見他的星，特來拜他。」（2節）加賀谷穰指這是伯利恆之星，「當我看著浩瀚自然中閃耀的星星圖片時，我不禁想起了聖經中的世界。」



他補充說：「人類活動也是宇宙洪流中的一種自然形態，我喜歡這樣的世界，希望大家能體驗到 KAGAYA星空世界展所記錄的星空世界，充滿令人欽佩、神秘和虔誠的信息。」



主辦單位介紹加賀谷穰時稱，為追尋瞬間的永恆而周遊世界的他，以繪畫、攝影、影像、天文館節目等多種形式表現了天地交織的壯麗奇蹟。此外，他還專注於普及天文學，星空照片已被小學科學課本採用，照片在推特發佈粉絲數目超過930,000人（截至2023年3月）。

