耶穌運動50周年 4千人海盜灣受洗

五旬節聖靈降臨主日（5月28日）超過4,000人在加利福尼亞海盜灣受洗，這天恰逢耶穌運動（Jesus Movement）展開50周年，該運動復興一代信徒影響社區與教會。



位於加利福尼亞爾灣的跨教派教會「海洋教會」（Oceans Church）組織名為Baptize SoCal活動，並指是「歷史上最大的水浸禮」，當天在海盜灣（Pirates Cove）合計4,166人宣告跟隨耶穌、超過280座教堂、8,000多人觀禮。



西海岸生命教會的音樂家兼牧師雷·吉恩·威爾遜（Ray Gene Wilson）在Instagram說：「多麼令人驚奇和具有歷史意義的一天，數千人在海盜灣受洗，上帝正在加州行動！」



敬拜領袖林迪·科弗（Lindy Cofer）在社交媒體驚呼：「在耶穌運動50周年之際，教會還活著！昨天南加州的景像多麼美麗！！！。」



錄像攝影師弗格森（Eddy Ferguson）寫道：「見證這麼多人為一個人受洗真是一件幸事，但能夠看到嬉皮士在 50 年前為耶穌運動所做的事情發生在同一個地方，這簡直是超現實的。」



另有人在Instagram評論：「為所有人在新的與耶穌同行的道路上祈禱，這絕對是令人驚奇的……歡迎來到天國大家庭。



取材自「耶穌運動」的福音電影《耶穌革命》《Jesus Revolution》今年2月上映，電影亦有上演海盜灣千人受洗的壯觀場景，該電影票房超過5000萬美元，並於線上平台播出及推出DVD和藍光版。



福音電影《耶穌革命》導演喬恩·歐文（Jon Erwin）表示，考慮將講述美國歷史上最偉大靈性覺醒的故事搬上大銀幕有其價值，



《耶穌革命》背景設定在70年代，改編自真實個案，講述教會打破固囿文化，一位傳教士融入嬉皮士文化，在街頭遇上期望尋找真理的年輕人，向他介紹耶穌，兩人如同路人一起來到接納流浪青年的南加州教堂，迎來了意想不到的復興，繼而影響當時的社區和教會。



耶穌運動、加州各各他教會（Calvary Chapel）創始人查克·史密斯牧師（Rev. Chuck Smith）於2013年10月因肺癌病逝，享年86歲。他被公認為20世紀60至70年代耶穌運動主要領袖之一。

