傳道模式應對現代挑戰：大型佈道與小組培訓的平衡

耶穌揀選了12個門徒，使徒時代擴展至70人、120人，成為門徒訓練的永恆典範，教會如何迎接傳道的現代挑戰？



北卡羅來納州夏洛特市梅克倫堡社區教會創始人兼主任牧師詹姆斯·懷特 （James Emery White）在《基督教頭條》（Christian Headlines）撰文，指出耶穌治理其門徒的方法以及早期教會的發展歷程，有別於現代很多傳教團體所奉行的小組事工模式。



這種模式被視為是一種底層式的逐步發展和大規模宣講與聚會，相比較起來被認為效率相對較低。事實上，耶穌治理其門徒的方式十分多元化，祂既注重個人門徒的培訓，也進行大規模的聚會傳道，早期基督教會在宣講、教導、醫治等各方面，也都集中在大型團體聚會中完成，例如向5,000千人施行「五餅二魚」的神蹟。所以，任何一種傳道方式並不是獨立存在，而是應該有一個整體的平衡。



在早期教會發展過程中，聚會傳道是非常重要的。譬如在五旬節成千上萬的新信徒聚集在使徒身邊，如果他們選擇分散成小組教學，那麼其中很多人就將無法得到學習，故此早期教會會聘請執事來分擔領導責任，著重教導聚會中的所有成員。



大型團體聚會學習也應該是現代傳教團體的一個重要環節，而個人門徒培訓則應該更多地發揮輔助的作用，兩者相輔相成，才能建立一個全面為人服務的教會。



作者總括，信徒需要根據聖經理解，摒棄一些過時的理念和對事物的狹隘認識，兼顧大型聚會、小組門徒培訓、還有其他教會傳教方式，這樣才能更好地迎接現代的挑戰和需要。

